“Fiducia a Gattuso, ma c’è paura della terza apocalisse”. Luigi Garlando interviene sui playoff Mondiali: “La Figc in questi anni non ha fatto nulla. L’amore per la Nazionale? Inferiore agli altri Paesi”

Parliamo della partita di questa sera, quali sono i temi?

Il tema principale è che ovviamente sulla partita pendono le due eliminazioni precedenti con la Svezia e la Macedonia. Non si può prescindere da lì: dalla paura, dall’insicurezza, di una terza “apocalisse”. Poi i valori in campo sono diversi: l’Italia è più forte, ha vinto quattro Mondiali, ha 57 posizioni in più dell’Irlanda. Però questa paura condiziona un po’ tutto.

A proposito delle scorse eliminazioni, si auspicava una scossa, una rivoluzione nel sistema calcio italiano. L'impressione è che però sia rimasto tutto uguale.

Più o meno è rimasto tutto uguale. È cambiato l’allenatore, ma come strutture, come cura dei vivai, come protocolli per crescere tecnicamente, non è stato fatto molto. Parlo di quello che è stato fatto in tante altre nazioni come la Germania dopo il fallimento di un Mondiale, ma anche in realtà più piccole come la Svizzera, che infatti ci ha battuto all’Europeo. Noi, a livello di politica federale, abbiamo fatto pochissimo. Continuiamo ad avere un solo centro federale, mentre la Germania, quando ha deciso di rivoluzionare, ne ha fatti dieci per visionare e seguire i talenti da vicino. Non è stato fatto nulla per far giocare di più i giovani italiani in Serie A. C’è stata una grande improvvisazione che, unita alla crisi di grandi talenti, soprattutto nei ruoli chiave come numero 10 e numero 9, ci ha portato a questa situazione.

Hanno pesato anche i cambi alla guida tecnica?

Sì, certo, perché abbiamo perso tempo. È arrivato Spalletti, che però ha faticato a entrare nel ruolo di selezionatore: è rimasto un allenatore, pretendendo un gioco come se potesse allenare tutti i giorni, cosa impossibile. Siamo arrivati all’Europeo in Germania con grande confusione, riconosciuta dallo stesso Spalletti. Ha creato confusione in testa proponendo un gioco nuovo, ma la maggior parte dei giocatori veniva da un altro sistema, soprattutto con la difesa a tre. Quindi col cambio tecnico si è perso tempo. Alla fine è stato chiamato Gattuso, che ha potuto fare poco se non dare grande motivazione dal punto di vista solo morale ed etico. Però dal punto di vista dell'educazione del gioco non ha avuto tempo. Anche perché la Lega gli ha negato gli stage: anche questo è un problema, manca l’amore per la Nazionale che c’è in altri Paesi.

Sì, soprattutto tra i giovani c'è un po' di disaffezione.

Perdere due Mondiali significa che intere generazioni - praticamente tutti i minorenni - non hanno mai visto l’Italia al Mondiale. Non hanno vissuto quelle emozioni forti che ti legano alla maglia. Dal 2014 non partecipiamo a un Mondiale: anche per questo è importante tornarci, anche per far vivere queste emozioni ai bambini e ai ragazzi.

Prima ha parlato di difesa a tre. È un limite il fatto che in Italia quasi tutti la utilizzino e i nostri giocatori siano tarati su quel sistema?

Sì, secondo me sì. Poi dipende da come lo interpreti: se con la difesa a tre usi esterni offensivi può funzionare. Ma se la tendenza è difendere a tre per avere un difensore in più, e mettere terzini sugli esterni, poi vengono fuori partite bloccate, ritmo lento e poca intensità. Quando andiamo all’estero troviamo un altro calcio: quest’anno è stato un disastro, siamo usciti tutti prima dei quarti, è una cosa imbarazzante. Oggi invece siamo in un calcio in cui dettano legge i grandi esterni offensivi. Lo abbiamo visto con l'Atalanta, Michael Olise, gli esterni del Bayern, Lamine Yamal che ormai è uno dei giocatori più forti d'Europa. Hanno tutti grandi attaccanti veloci, invece noi ci troviamo con questi quinti, che sono giocatori più tattici, che coprono ma sono meno capaci nell’uno contro uno. Questo crea una grande differenza e non è un caso che all'ultimo Europeo ci hanno massacrati Yamal e Williams della Spagna e poi Vargas della Svizzera. Nelle coppe idem. Lì dobbiamo cambiare qualcosa.

Viene in mente anche la Norvegia con Nusa.

Anche Hauge ci ha fatto male. Adesso guarda caso la Juve è risalita un po' con Conceicao, con Yildz, con Boga che stanno facendo bene. Noi questa tipologia di giocatori non li abbiamo. Giocheremo con Politano, che ha un po’ di dribbling ma è più tattico, dall’altra parte c’è Dimarco, che resta un terzino. Non abbiamo ali pure capaci di saltare l’uomo e quando troviamo dei blocchi bassi come spesso succede poi siamo in difficoltà.