Ma che sei, alla PlayStation? Jorge Martín da panico ad Austin: parte settimo, vince la gara e lancia la moto impennando

“Sono torrrnato, adesso sì”, dice Jorge ai microfoni di Sky, un sorriso largo sulla faccia. “Dopo la vittoria ero sotto shock, mi dicevo l’hai fatto, l’hai fatto, l’hai fatto… io non sono uno abituato a vincere venendo da dietro, ma così è ancora più bello, perché è tutto più al limite. Al sorpasso non ho pensato molto, sono andato e basta. E niente, dopo ero contento, ero lì che festeggiavo e ho fatto un’impennata che oggi non si può, ma non ci ho pensato. Vedevo che non andava su… seconda, terza, quarta… Ho rischiato molto e ho perso il davanti! Mi dispiace per il team, perché dovranno lavorare in una giornata in cui c’era solo da festeggiare. Però erano contenti, io sono a posto e non mi sono fatto niente, ero in quarta pian a duecento e qualcosa. Cazzo, sono da sei anni in MotoGP e non mi hanno mai fatto una mappa per impennare, magari me la farà l’Aprilia!”.



Poi racconta di aver scelto la gomma media pienamente cosciente di quello che sarebbe successo: “Altrimenti avrei avuto lo stesso identico calo di Pecco”, spiega. Con la morbida invece soffre ancora, un po' com'era successo al suo compagno di squadra all'inizio dell'anno scorso. Domenica sarà una gara diversa e probabilmente più difficile per Jorge, anche perché Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi vorranno rimediare allo zero della Sprint. Poco importa, anzi: meglio così. La sensazione è che stiamo per vivere una stagione storica del motomondiale.