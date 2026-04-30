Siamo tutti Marco Maccarini: una generazione di 'dimenticati' che si è rotta il caz*o dei miracolati sui social. Ecco come ribaltare la situazione

Siamo, in buona sostanza, tutti Marco Maccarini. Anche se non abbiamo mai avuto due decenni di curriculum continuativo alle spalle, che follia, non conosciamo un'anima che non sia terribilmente precaria: i compensi mensili non restano appesi al filo di qualche danaroso imbecille a cui tocca obbedire o salta l'affitto del loculo in cui ci illudiamo di abitare. Siamo stati sostanzialmente sacrificati e rimpiazzati in cambio di gente che posta, appunto, selfie dal letto d'ospedale, che informa su quale sia il biscotto che preferiscono pucciare nel latte al mattino, sui propri punti neri, su presunte offese rievute online, altrettanto presunti amorazzi, dissing, il nulla mischiato col niente. A cui, però, il mainstream resta così tanto affezionato. 'E se fosse davvero tanto facile, perché non lo fate anche voi, allora?".

Perché, nonostante tutto, abbiamo una dignità. La medesima dignità con cui Maccarini posta su Instagram un selfie per 'annunciare' che sta per essere operato ma scrive che 'si vergogna' a farlo. Certo che si vergogna, ma come ben amaramente spiega: "Questo oggi è l'unico modo per attirare l'attenzione, infatti me ne chiamo fuori'. Non c'è spazio per talento, merito, impegno, gavetta, state tutti sbronzi di 'empatia', 'pietismo', 'buoni sentimenti'. Una narrazione che scambiate per 'successo' perché vi fa sentire brave persone, amorevoli e gentili. Ma che, alla fine dei conti, contribuisce soltanto a rendervi sciacalli.

Non avete mai 'voluto bene' a Gerardina Trovato, per esempio. Vi hanno indotto a crederlo e ve la siete bevuta senza indugi. I media vi hanno mosso a sua compassione perché, purtroppo, si mostrava fragile su TikTok: per un'estate intera la reclamavate a Sanremo, al Grande Fratello, avvertivate l'urgenza assoluta di sentirla cantare di nuovo. Mentre lei stava in piedi a stento. E, come scrivevo già allora passando per stronza, l'avete trattata, per l'ennesima volta, da tormentone, non da persona: trascorso agosto, nessuno ne ha più scritto, parlato, manco un'anima che ci pensasse mezzo secondo da lì in poi. Immagino il benefico contraccolpo sulla salute mentale, già precaria, di questa donna dopo che per tre mesi l'avete fatta sentire amata e rilevante per l'Italia intera che le si è stretta intorno a casaccio. Coi media complici, a caccia di like facili, ripostando reel e appelli impossibili 'per fare qualcosa di buono'. Vogliono la vostra 'empatia' per raggiungere picchi di views (e quindi bei soldoni), non importa sulla pelle di chi. Che sia un cadavere morto ammazzato nei primi anni Duemila, una meteora dello spettacolo, voi stessi un giorno o l'altro. Magari cadete dal balcone in circostanze strambe o qualcuno v'accoltella, i media, ogni media, sappiate che se lo augura. Tv e social, sono tutti vampiri senza scrupoli né morale. Bramosi di approfondire il nuovo 'caso' mediatico che prima fanno nascere e poi vi danno in pasto, come se non ci fosse nulla di più importante al mondo. Però, è merda.

E poi c'è chi è disposto a farsi vampirizzare e chi invece no. Il primo passa per santo, il secondo per sfigato senza speranze 'perché non ce l'ha fatta', 'rosica', 'è invidioso'. 'Invidioso' di che? Di essersi fidanzato per finta e vetrina, di rappresentare una grande battaglia per i diritti delle donne elencando soltanto una schiera di 'sei brutta' che qualche imbecille commenta sotto ai suoi sacri post. O che si scrive da sola, da (centinaia di) altri account creati ad hoc per fomentare, pardon, combattere 'l'odio social'. Salvo poi schierarcisi contro dall'alto del proprio profilo e di seguito, ovvio, dal pulpito di questo o quel salottino tv. È l'Italia, i 'suoi' milioni di follower, che glielo chiede. Bimbi, è tutto finto, organizzato, perfino le 'scelte di vita' sono prestabilite da un'agenzia, i figli fanno parte dello stesso business plan insieme all'asciugacapelli da smarchettare per quel brand importante.