È cambiato tutto per non cambiare niente? Al Sachsenring c’è un nuovo Marc Marquez, un vecchio Bagnaia e un’Aprilia ai lavori forzati

Clamoroso poi il 5° posto di Jack Miller, che ha spiegato come alla Yamaha manchino dai venti ai trenta cavalli rispetto alle altre moto che, tuttavia, su questa pista non servono, a differenza di un ottimo telaio che la M1 invece riesce a sfruttare bene: “Riusciamo a frenare 15 metri dopo e accelerare 15 metri prima”, dice Jack. Quando gli chiediamo come impatta ‘spiritualmente’ questa quinta piazza, lui risponde con una risata: “Spiritualmente dici? È venerdì, però io ci credo sempre. Penso di essere uno dei migliori in griglia, altrimenti non correrei. Ma so anche che attrezzi ho in tasca e quando gli attrezzi non funzionano c’è poco da fare: guarda come andava Marc in Honda o Valentino in Ducati, se non funziona non funziona, non importa se sei Marc Marquez o Valentino Rossi. Ma la moto non va male, le stiamo chiedendo molto”.

A entrare direttamente in Q2 sono anche Pedro Acosta e Franco Morbidelli, che però è stato penalizzato di tre posizioni in griglia la domenica proprio per aver ostacolato lo spagnolo all’inizio delle Prequalifiche. Franco, comunque, si è detto piuttosto soddisfatto della giornata, così come Acosta ha confermato che l’operazione al braccio destro per risolvergli la sindrome del tunnel carpale è andata bene. Solo tredicesimo invece Pecco Bagnaia, che ha parlato molto di problemi di grip (“Guarderò i dati degli altri, Alex Marquez per esempio ne ha moltissimo”), raccontando di come la soluzione vada cercata nell’elettronica, perché sembrava di “guidare sul ghiaccio”.



Chiudiamo con una considerazione di mercato: Maverick Vinales (18°) è in piena rotta col team, con cui potrebbe anche non concludere la stagione. Gunther Steiner ha alzato le mani. Luca Marini invece, che ha parlato molto di una gomma preriscaldata che non gli ha permesso di andare come avrebbe voluto, è sempre più vicino a chiudere un accordo con Tech3, il tutto mentre Nicolò Bulega si avvia a chiudere le trattative con Ducati e VR46 per il 2027. Anche se come dice chi vince oggi è soltanto venerdì.