Roger Federer torna a Wimbledon e manda in estasi totale Kimi Antonelli nel Royal Box e Jasmine Paolini in campo

Roger Federer mette piede a Wimbledon e il copione si ripete. Il tempo si ferma, o meglio, scava a ritroso e ci stampa in mente i tempi d’oro degli anni Duemila, quelli in cui il Maestro faceva di Londra il suo feudo, o come si dice in gergo, “il suo giardino di casa”. Quest’anno non è da meno, lo svizzero approda a sorpresa all’All England Club e il mondo del tennis mette in pausa le proprie lancette per dedicargli tutta l’attenzione. La spilla viola, segno inequivocabile di membership d’onore, è in bella vista sul bavero del completo marrone scelto per l’occasione, un accessorio tanto obbligatorio quanto esclusivo, di quelli che – volente o nolente – svelano un (meritatissimo) status per pochi. Da Andrea Kimi Antonelli a Jasmine Paolini, sono gli italiani a vivere più da vicino il ritorno del mito. Sugli spalti del Centre Court, nel cuore del Royal Box, il pilota bolognese che sta riscrivendo la storia tricolore della Formula 1 siede accanto all’otto volte campione di Wimbledon. Assistono assieme all’incontro tra Jasmine Paolini e Alexandra Eala, finito in sorrisi per la tennista toscana, non solo per la vittoria ma anche per la speciale presenza a bordo campo. 6-4, 4-6, 6-3 è quello che suggerisce il tabellone, quello che i numeri non raccontano è l'emozione che ha accompagnato ogni colpo con cui Jasmine si è avvicinata all’epilogo finale. Nel discorso di ringraziamento, per la numero 15 del ranking è tempo di condividere con il pubblico, e con il diretto interessato, lo stato d’animo che l’ha accompagnata per tutta la durata dell’incontro: “Voglio ringraziare anche Roger, è il mio idolo. Durante la partita mi ripetevo di rimanere concentrata, di non pensare che lui fosse presente. Ho guardato tutte le finali e tutti i tornei che ha disputato qui, quindi è un’emozione incredibile”.