Ci voleva Michele Pirro da Mig Babol per farci capire davvero chi fosse Casey Stoner? No, ma sentire quei racconti fa comunque impressione

Casey è sempre stato uno che si è raccontato da solo, con i numeri e con le sue imprese da circo. Non ci voleva quindi Michele Pirro, ospite da Mig Babol, a farcelo capire. Eppure, il racconto del test rider di Ducati ha comunque qualcosa di speciale, spiegando in parole poverissime dov’è che risiedeva tutta quella differenza.

Si parte dalle convinzioni degli uomini di Borgo Panigale, gli stessi che con l’australiano avevano scritto la storia: “Tutti mi dicevano: ‘questa moto la guida lui, vince lui”. Non era un modo di dire, ma la realtà, con una moto costruita attorno a un solo pilota, oltretutto diverso dagli altri sotto ogni aspetto. E infatti, mentre Pirro e gli altri lavoravano per renderla guidabile da chiunque, una volta tornato in squadra nel ruolo di tester Stoner andava nella direzione opposta: voleva una moto “incazzatissima”, senza elettronica a smorzare la sua guida. Zero anti-wheeling, zero controllo di trazione: quello lo gestiva lui, in tempo reale, con il freno posteriore.

Impossibile persino da immaginare, ma erano i numeri a dargli ragione: “Magari perdeva uno o due decimi in ingresso, ma te ne recuperava uno e mezzo in percorrenza. Rischiava meno con l’anteriore perché non era uno staccatore puro: era uno che usava benissimo il gas e il freno posteriore”. Insomma, recuperava grazie a una sensibilità magica, roba che in MotoGP non si vedeva da anni.

Una caratteristica sua e di nessun altro. Pirro conferma, raccontando di quella volta a Sepang quando provò la sua mappatura elettronica e finì per bruciare un intero treno di gomme Michelin già nel giro di riscaldamento, quello in cui normalmente si scalda tutto senza forzare. “Ho fatto un giro e ho detto: aspettate un attimo, me l’avete spenta?”. E no, non un errore, ma semplicemente il modo in cui Casey usava la moto, a tratti insostenibile.