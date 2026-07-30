È “Vicht” revival a Washington: Cruz Hewitt vince la prima in tabellone ATP e adesso trova l’amico Alex De Minaur

Per uno strano scherzo del destino, il prossimo incontro di Hewitt Jr sarà una questione di casa, con Alex De Minaur ad attenderlo dall’altro lato della rete. Prima volta a confronto, i due nativi di Sydney si conoscono da parecchio: “È come un fratello maggiore per me. Lo conosco praticamente da sempre. È venuto a stare da noi e abbiamo trascorso anche il Natale insieme. Mi ha insegnato tantissimo. Sarebbe un sogno condividere il campo con lui”, così Cruz si apriva ai microfoni americani, ancora ignaro del destino.

Dopo l’ufficializzazione degli ottavi, sul web è diventata virale un’immagine che ritrae i due nel 2018, in occasione di un gala a Melbourne per celebrare il tennis australiano. A nove anni, Cruz è sorridente al fianco di un Alex De Minaur che a fine stagione chiudeva 31° al mondo. Sei anni prima dell’esordio del giovane Hewitt nel tennis professionistico in un torneo in Indonesia.

Dalla Coppa Davis, con Alex in squadra e Cruz come sparring partner, a Washington, passando per l’Australia, è chiaro che il tennis abbia davvero modi curiosi per non smettere mai di sorprenderci.