Cristina D'Avena a MOW: "Ho fatto 800 sigle, non porto Occhi di Gatto sul palco dell'Ariston con le Bambole di pezza per tornare indietro nel tempo"

Fuori è pieno di gente che vorrebbe entrare, dai bambini ai loro nonni: com'è possibile?

I bimbi mi seguono perché io canto Capitan Tsubasa, che è il remake di Holly e Benji. Quindi i bimbi di oggi tra Doraemon, Siamo fatti così, Capitan Tsubasa impazziscono e la sanno tutta. Me la cantano per strada, mi fermano. Infatti quel bimbo lì mi ha riconosciuto subito perché secondo me la mamma gli avrà detto: “Hai capito che c'è Capitan Tsubasa?”. E lui subito ha detto: “Eh, vedi?”

Ti chiedono anche dei personaggi?

Sì, i bimbi soprattutto. Che è questa nuovissima generazione che mi segue ormai da un po' di anni, da quando abbiamo ritrasmesso Doraemon, che secondo me è uno dei cartoni animati più belli, degli ultimi tempi e che conosciamo tutti, grandi e piccini

È bello che tu riesca a fare questo e allo stesso tempo un duettone con le Bambole di pezza

Io non vedo l'ora di cantare Occhi di gatto e di portarla sul palco dell'Ariston, perché è una canzone che conoscono tutti. Assieme alle Bambole di pezza, vorrei portare una ventata di felicità, di gioia, e non tanto per tornare indietro nel tempo, ma anche per proiettarci sul futuro. Perché i giovani di oggi hanno veramente bisogno di leggerezza, di vivere con un po' meno responsabilità: viviamo in una società che pesa a noi, figurati a un ragazzo giovane che ogni tanto si disorienta. Allora io dico sempre, anche quando faccio i miei concerti: "Ragazzi, basta, pensiamo a noi e soprattutto viviamo con un po' di leggerezza".