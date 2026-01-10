La stampa italiana è peggio di Elly Schelin: dalla conferenza di fine anno emerge un ritratto del giornalismo annoiato, stanco, rassegnato

Diciamoci la verità: la stampa italiana alla conferenza con Giorgia Meloni non ci ha fatto proprio una bella figura.

Poche donne, tutti attempati, i pochi giovani che si sono alzati in piedi (Romagnoli del Tempo, Salvini del Fatto, xxx dell'Huff) avevano un'aria più vetusta dei vecchi. E poi le domande: tra battutine e risatine da scolaretti con la maestra più che domande erano assist. Solo in tre si sono posti in maniera dura, dritta, netta con la premier. Ma Il Domani è stato asfaltato, addirittura Giorgia si è fatta una domanda scomoda da sola (non me ne voglia Francesca De Benedetti, è stata impeccabile come al solito, ma la domanda è: perché, viste le varie inchieste del Domani su Meloni e altri esponenti del governo, non si è presentato il direttore?). Cancellato di FanPage, imbucatosi come ultimo (hanno detto che la sua domanda si era persa, sarebbe interessante spiegassero bene come è andata), sembrava un bambino in castigo. Per carità, la domanda che doveva fare l'ha fatta ma Giorgia ha avuto gioco facile: ha risposto con la sua stessa arma, fare la vittima. Avete presente quando da bambini facevamo specchio riflesso? Ecco così: tu, Cancellato, mi dici che il governo ti spia e io piagno perché io sono più spiata di te. Ma che roba ridicola è?