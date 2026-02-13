Caro Nicola Gratteri, hai appena dimostrato perché votare Sì al Referendum insieme agli “indagati e gli imputati” (che in Italia, un Procuratore dovrebbe saperlo, sono innocenti fino a prova contraria)

È vero, Nicola Gratteri non ha detto che tutti quelli che voteranno Sì al Referendum sulla giustizia siano pericolosi criminali. Ha usato una scorciatoia retorica. Parlando di chi voterà No e di chi voterà Sì ha scelto di elencare tra i sostenitori del No solo figure positive, “persone perbene”, che hanno a cuore la giustizia e l’autonomia del magistrato; e tra i sostenitori del Sì la massoneria deviata, gli indagati, gli imputati e i centri di potere.

La svista del procuratore ha fatto sì che in quelle poche battute i sostenitori del Sì ne uscissero malissimo, mentre i sostenitori del No benissimo. In fondo chi potrebbe parteggiare per la massoneria e non per le persone perbene. Ma sì, sarà sicuramente un caso, considerato che Gratteri è tra i magistrati più esposti per il No al Referendum…

Ovviamente lui risponde alle critiche, ancora una volta senza contraddittorio e gentilmente ospitato da Corrado Formigli a Piazzapulita, dicendo che ha smesso di avere paura tanti anni fa. Verrebbe da chiedersi se abbia smesso di avere paura anche di fare figuracce. Come quella, sempre in diretta tv, di novembre scorso, quando citò un’intervista contro la separazione delle carriere fatta a Falcone; peccato fosse un’invenzione e non sia mai esistita.

Dopo Pif che paragona l’Italia immaginata con questa riforma all’Ungheria di Orban, dopo Saviano che sostiene che la separazione delle carriere aiuterà le mafie (peccato che Falcone non sia d’accordo con lui), dopo Barbero che richiama alla mente il fascismo e il Ventennio, nonostante questa riforma sia la fine di un percorso iniziato trent’anni fa da un partigiano, medaglia d’argento al valore militare, Giuliano Vassalli, proprio per affrancarci definitivamente dal modello di giustizia del Ventennio fascista, Gratteri ci mette dentro ‘Ndrangheta, massoneria deviata, centri di potere e qualcuno che in questa lista non dovrebbe proprio esserci: imputanti e indagati.