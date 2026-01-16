Abbiamo intervistato Maurizio Sorge, il re dei paparazzi nella serie su Corona: “Aspettiamoci altre bombe. Fabrizio era innamorato di Belen. Ricordo un viaggio..."

A parlare così è il suo amico di una vita Maurizio Sorge, storico paparazzo dell’agenzia di Corona e uno dei volti guida del racconto della serie di Netflix. Per intendersi, quello che ha scattato le prime foto a tinte rosse di Fabrizio e Nina Moric e un po’ di anno dopo le stesse, ancora più spinte, con Belen, alle Maldive. Le famose immagini dell’amplesso sessuale che fecero il giro di tutti i giornali italiano (e non solo). Addirittura il fotografo viene accusato di aver ceduto all’autoerotismo di fronte a tanta passione. Un gioco all’eccesso narrativo del protagonista che Sorge non accetta di assecondare.

“Ma quale autoerotismo - ci tiene precisare - Corona racconta una serie di stupidaggini. È evidente che non sia vero, ma per chi avesse dei dubbi è necessario spiegare che per scattare foto così intime bisogna mettersi lontani con un teleobiettivo pesantissimo. Per tenerlo dritto e centrare la messa a fuoco della macchina, si regge con due mani. Erano tutte e due occupate! Pensa te a 68 anni devo giustificarmi di queste cose”.