“Oscurate il sito sulla strage di Crans Montana”. L'ignobile pretesa (respinta) dei Moretti mentre due genitori (da Giletti) avvertono: “in pericolo chi svelerà il nome di chi ha pagato la cauzione”. Intanto le vittime salgono a 41

Jacques e Jessica Moretti non hanno spento il fuoco, ma adesso pretendono di spegnere la memoria. Il motivo? Sempre lo stesso: salvarsi. Salvarsi la pelle e la faccia sulla pelle di chi una pelle non ce l’ha più e la faccia alla faccia di chi una faccia ce l’ha ancora, ma devastata dalle lacrime. Il tutto nelle stesse ore in cui s’è diffusa la notizia, a un mese dall’incendio del bar Le Constellation, che le vittime sono salite a 41 con la morte di Alexis Bollag, 18 anni, deceduto a Zurigo dopo settimane di agonia per le ustioni e per un’infezione contratta in ospedale. Ecco, è in questo scenario ulteriormente devastato, con un morto in più da piangere, che ci tocca raccontare di una richiesta che lascia interdetti: l’istanza presentata dalla difesa di Jacques Moretti per oscurare il sito creato dall’avvocato Romain Jordan. Si tratta di una piattaforma pensata per raccogliere foto, video e testimonianze sulla notte di Capodanno. Sì, è un tentativo netto di spegnere una fonte di memoria e di prova. Che, questa volta con del sano buon senso, è stato già respinto dalla Procura di Sion senza esitazioni. Per i magistrati vallesani la legge svizzera non vieta alle parti di raccogliere elementi da sottoporre all’autorità giudiziaria, né la piattaforma rappresenta un rischio di inquinamento probatorio o di condizionamento dei testimoni, che restano anonimi e liberi di rivolgersi anche direttamente alla polizia.