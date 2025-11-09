Fra qualche anno diventeremo immortali? La Russia di Putin investe miliardi sulle ricerche anti invecchiamento. E la Cina segue gli Usa sulla clonazione. Sono solo caz*ate o no?

Diventeremo immortali? Potreste chiederlo a Vladimir Putin che a quanto pare crede davvero di poter trovare, in un futuro non troppo lontano, un modo per trasformare radicalmente l'esistenza umana. Nascere, vivere e morire? Neanche per idea. Togliete il “morire”. Negli ultimi anni, non a caso, la Russia ha investito svariati miliardi di rubli nella ricerca per rallentare – o fermare, mettetela come volete – l'invecchiamento. Biostampa di organi, neurotecnologie, terapie cellulari e monitoraggio dell'età biologica – altro che missili Kinzhal e caccia stealth - sono le nuove armi di un progetto che ormai ha il peso di una strategia nazionale. Un progetto gestito, a quanto pare, da una ristrettissima cerchia del Cremlino attraverso istituti scientifici pubblici e laboratori militari. Lo stesso Putin, incontrando il leader cinese Xi Jinping, ha parlato di “immortalità” come di un obiettivo concreto. Non è fantascienza da romanzo sovietico: i finanziamenti sono reali e in crescita vertiginosa. La Fondazione russa per la scienza (RSF), un ente istituito nel 2013 per sostenere la ricerca di base e applicata, ha sostenuto 43 progetti sull'invecchiamento tra il 2021 e il 2025 (contro i sette del periodo 2016-2020) con un finanziamento, prorogabile, di 172 milioni di rubli (circa 2 milioni di dollari). Solo nel 2025 hanno ricevuto sostegno progetti riguardanti l'invecchiamento che vanno dalla senescenza cellulare indotta dallo stress ai cambiamenti nell'attività dei neuroni ipotalamici, al rinnovamento cellulare e sulla longevità in salute.