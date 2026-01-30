Chi è Luigi Berlusconi e perché Fabrizio Corona a Falsissimo parla di uno “strano giro”?

Fabrizio Corona, verso la fine della tanto vituperata puntata finale di Falsissimo sul sistema Signorini, dopo aver detto tutto e di più su Mediaset ha proiettato rapidamente la foto di Luigi Berlusconi, parlando al contempo di un “giro strano”. A cosa allude Corona? Forse alla misteriosa Fondazione Opsis? O alla Libera Associazione Rudolf Steiner del compianto maestro Andrea Scicchitani? Luigi Berlusconi da alcuni definito mago della finanza, dallo stesso padre come “il pretino” è indubbiamente, tra tutti i figli maschi quello che a livello somatico più somiglia al Cavaliere. Luigi, poi, porta il nome del nonno, è il terzogenito del matrimonio tra Veronica Lario e il Cavaliere. E’ cattolico, ha 37 anni ed è sposato felicemente con Federica Fumagalli, figlia di imprenditori lecchesi nel settore tessile. Federica organizza eventi per marchi d’alta moda al livello di Fendi, Gucci e altri, insieme a Manuel Bogliolo nella Mb Projects e a quanto ci risulta fino a luglio del 2025 era nel cda del Poliambulatorio Riabilitativo 3Effe di Rivolta D’Adda. Con lei Luigi ha due figli. La sua ex fidanzata, invece, Ginevra Rossini, figlia di Giulia Ligresti, che nel luglio 2013 venne arrestata insieme al padre, don Salvatore Ligresti, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Torino sul crac della Fondiaria Sai e Premafin per falso in bilancio aggravato, aggiotaggio e manipolazione del mercato con riferimento alle presunte false riserve sinistri da circa 600 milioni di euro. Già negli anni ottanta Salvatore Ligresti era stato indagato per corruzione e durante Mani Pulite fu arrestato con l’accusa di corruzione al fine di aggiudicarsi appalti. Ma tornando a Luigi, lui è l’unico che non compare nell’ultimo testamento per le donazioni specifiche, pur rientrando in quello del 2006, quello che conta davvero.
Luigi, infatti è il presidente del Cda della Holding Italiana Quattordicesima, ove siede insieme alle sorelle Barbara ed Eleonora, insieme a Furio Pietribiasi e Antonino Geronimo Giovanni La Russa. La Holding Quattordicesima è quella con la quota più rilevante (21,42%) nella finanziaria d’investimento Fininvest da cui investe nelle startup innovative. Controlla la B Cinque srl dalla quale investe per conto dei suoi fratelli. E poi, ovviamente, è nel cda di Banca Mediolanum, la banca di Silvio ed Ennio Doris. Al di là del potere vero, poi, c’è anche il resto. Per questo viene chiamato il “mago della finanza”, sono numerose le sue partecipazioni in startup di successo, tra cui Soldo (quella delle carte di credito aziendali) start up, ed infine è presidente della Fondazione Opsis. Sul sito compare soltanto una scritta “uno sguardo sull’uomo”. Su vita.it si scrive che si tratta di un’iniziativa di solidarietà sociale attiva in Lombardia e che si occupa di beneficenza. Ne fanno parte anche gli amici di lunga data Alessandro Gerosa, Andrea Colombo e Davide Rodella. E poi c’è il legame profondo con la Libera Associazione Rudolf Steiner di Andrea Scicchitano, maestro della scuola steineriana frequentata da Luigi e che su di lui si dice sia stato un mentore. Ma qual è la particolarità delle scuole steineriane? Devono il loro nome a Rudolf Steiner, un’intellettuale tedesco di peso tra la fine dell’ottocento e i primi vent’anni del novecento. Architetto, scienziato, fondatore della antroposofia, occultista e veggente, questo fu Rudolf Steiner e in Europa esistono delle scuole che si basano sulla teoria pedagogica da lui concepita. Sono scuole dove i bambini al posto di un compagno di banco hanno una pianta, oppure un cactus. Delle scuole un po’ particolari dove si segue un approccio altrettanto particolare, totalmente fuori dagli schemi dell’educazione a cui siamo tutti abituati. Per altro, come si scriveva sul Foglio nel 2023, “il pretino” è nato in Svizzera nella clinica antroposofica di Arlesheim. Frequenta l’ordine di Malta con cui si reca spesso a Lourdes, sotto falso nome. Dal diavolo all’acqua santa ed è forse proprio di questo a cui allude Fabrizio Corona nella sua ultima puntata di Falsissimo? E se sì, cosa c’è di così strano?