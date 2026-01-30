Chi è Luigi Berlusconi e perché Fabrizio Corona a Falsissimo parla di uno “strano giro”?

Luigi, infatti è il presidente del Cda della Holding Italiana Quattordicesima, ove siede insieme alle sorelle Barbara ed Eleonora, insieme a Furio Pietribiasi e Antonino Geronimo Giovanni La Russa. La Holding Quattordicesima è quella con la quota più rilevante (21,42%) nella finanziaria d’investimento Fininvest da cui investe nelle startup innovative. Controlla la B Cinque srl dalla quale investe per conto dei suoi fratelli. E poi, ovviamente, è nel cda di Banca Mediolanum, la banca di Silvio ed Ennio Doris. Al di là del potere vero, poi, c’è anche il resto. Per questo viene chiamato il “mago della finanza”, sono numerose le sue partecipazioni in startup di successo, tra cui Soldo (quella delle carte di credito aziendali) start up, ed infine è presidente della Fondazione Opsis. Sul sito compare soltanto una scritta “uno sguardo sull’uomo”. Su vita.it si scrive che si tratta di un’iniziativa di solidarietà sociale attiva in Lombardia e che si occupa di beneficenza. Ne fanno parte anche gli amici di lunga data Alessandro Gerosa, Andrea Colombo e Davide Rodella. E poi c’è il legame profondo con la Libera Associazione Rudolf Steiner di Andrea Scicchitano, maestro della scuola steineriana frequentata da Luigi e che su di lui si dice sia stato un mentore. Ma qual è la particolarità delle scuole steineriane? Devono il loro nome a Rudolf Steiner, un’intellettuale tedesco di peso tra la fine dell’ottocento e i primi vent’anni del novecento. Architetto, scienziato, fondatore della antroposofia, occultista e veggente, questo fu Rudolf Steiner e in Europa esistono delle scuole che si basano sulla teoria pedagogica da lui concepita. Sono scuole dove i bambini al posto di un compagno di banco hanno una pianta, oppure un cactus. Delle scuole un po’ particolari dove si segue un approccio altrettanto particolare, totalmente fuori dagli schemi dell’educazione a cui siamo tutti abituati. Per altro, come si scriveva sul Foglio nel 2023, “il pretino” è nato in Svizzera nella clinica antroposofica di Arlesheim. Frequenta l’ordine di Malta con cui si reca spesso a Lourdes, sotto falso nome. Dal diavolo all’acqua santa ed è forse proprio di questo a cui allude Fabrizio Corona nella sua ultima puntata di Falsissimo? E se sì, cosa c’è di così strano?