Ma quanto spacca Sabrina Impacciatore che balla in tutina dorata all’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina? Ma non è merito dell’Italia se è diventata così famosa

Nata artisticamente come ragazza pon pon a Domenica In e poi, ancora con Gianni Boncompagni Non è la Rai, l'attrice è stata nel cast di programmi comici come Ciro, il figlio di Target, Covenscion e anche in Raiot-armi di distrazione di massa, il programma di Sabina Guzzanti che divenne un vero e proprio caso perché censurato dopo la prima puntata, i lavori di Sabrina Impacciatore non si contano, tra serie televisive e film. Tra i tanti titoli a cui ha preso parte, anche La Passione di Cristo di Mel Gibson. Pur essendo conosciuta, nonostante i tanti set a cui ha preso parte, il suo nome non era mai riuscito ad imporsi davvero: è stato proprio con la seconda stagione di The White Lotus che, invece, ha avuto una nuova vita professionale.

Durante la serata che inaugurava i giochi invernali, l'attrice è entrata in scena con il suo personaggio stralunato. L'attrice ha infatti smorzato la cerimoniosità dell'evento, grazie a un momento spensierato di musica e ballo: un po' impacciata, un po' pronta a festeggiare, l'esibizione si è conclusa con la Impacciatore in tutina aderente dorata, scatenata al centro della scena a ritmo di musica dance.