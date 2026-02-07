Ma quanto spacca Sabrina Impacciatore che balla in tutina dorata all’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina? Ma non è merito dell’Italia se è diventata così famosa

Per fortuna gli americani: è grazie a loro se Sabrina Impacciatore ha finalmente avuto la popolarità che meritava. Loro l'hanno adorata in White Lotus, poi l'intervista al Jimmy Kimmel Show nel 2022 l'ha consacrata e, da lì, l'attrice comica ha trovato il successo internazionale. Da The Paper a protagonista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina.
L'attrice è comparsa sul palco dello stadio San Siro per mettere in scena un viaggio nel tempo, ripercorrendo la storia delle Olimpiadi invernali attraverso la musica e l'abbigliamento delle varie epoche. Un vero e proprio musical, in cui l'attrice comica ha impersonato una casalinga che si lascia catapultare dalla tv nello spirito delle Olimpiadi: all'inizio impacciata, poi, man man, completamente travolta dallo spettacolo e pronta a buttarsi in pista.
L'avremmo vista lì, se l'amore degli americani non l'avesse sdoganata per il personaggio che è? Il dubbio viene.
Nata artisticamente come ragazza pon pon a Domenica In e poi, ancora con Gianni Boncompagni Non è la Rai, l'attrice è stata nel cast di programmi comici come Ciro, il figlio di Target, Covenscion e anche in Raiot-armi di distrazione di massa, il programma di Sabina Guzzanti che divenne un vero e proprio caso perché censurato dopo la prima puntata, i lavori di Sabrina Impacciatore non si contano, tra serie televisive e film. Tra i tanti titoli a cui ha preso parte, anche La Passione di Cristo di Mel Gibson. Pur essendo conosciuta, nonostante i tanti set a cui ha preso parte, il suo nome non era mai riuscito ad imporsi davvero: è stato proprio con la seconda stagione di The White Lotus che, invece, ha avuto una nuova vita professionale.
Durante la serata che inaugurava i giochi invernali, l'attrice è entrata in scena con il suo personaggio stralunato. L'attrice ha infatti smorzato la cerimoniosità dell'evento, grazie a un momento spensierato di musica e ballo: un po' impacciata, un po' pronta a festeggiare, l'esibizione si è conclusa con la Impacciatore in tutina aderente dorata, scatenata al centro della scena a ritmo di musica dance.
Insomma: da ragazza di Non è la Rai a rappresentante dell'Italia nel mondo, ne ha fatta di strada Sabrina Impacciatore. A San Siro non è stata scelta una ballerina professionista, ma una di noi che guarda lo spettacolo da casa e finisce per esserne risucchiata: Sabrina Impacciatore ha avuto il compito di incarnare il snetimento del pubblico. E non veniva voglia di mettersi a ballare guardandola lì, in tutina dorata, a divertirsi come una pazza?
Ma quanto sarebbe bello avere un po' di quella svagatezza, di quell'ironia lì, anche a Sanremo? I co-conduttori non sono ancora stati annunciati tutti: per un po', possiamo ancora sognare.