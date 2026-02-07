Milano-Cortina e la società dello spettacolo. La politica è finzione, lo sport verità: mentre Meloni accoglie i potenti e i giornali fanno grandi analisi, la vita vera è a San Siro

L’incontro tra Giorgia Meloni e J.D. Vance si consuma in un clima particolare, quasi rarefatto. Caricato dai giornali di significati politici e simbolici, si è parlato di segnali ideologici e strategie internazionali, ma sul piano concreto l’appuntamento resta istituzionale. Molti titoli, pochi effetti reali. Non tanto per il peso politico dell’appuntamento in sé, quanto per il contesto emotivo che lo circonda: l’Italia è alla vigilia delle Olimpiadi Invernali, e l’attenzione collettiva sembra già proiettata altrove.

I media raccontano l’incontro come decisivo, ma l’impatto resta confinato alle pagine dei giornali. Per il Paese, l’evento ha scarso peso concreto. Dopo anni di promesse mancate, scandali e narrazioni politiche ripetitive, molte persone hanno interiorizzato una convinzione semplice e disarmante: “Qualunque cosa accada, non cambia nulla per me”. Il risultato è un ritiro emotivo e cognitivo dalla politica. I giornali continuano a parlare, ma il pubblico smette di ascoltare. Come aveva intuito Guy Debord, la politica mediatizzata rischia di diventare spettacolo, dove conta più la rappresentazione che l’effetto reale. Così gli incontri tra leader vivono soprattutto nei titoli, più che nella vita delle persone, come osservava Jean Baudrillard. Di fronte a questa distanza, il pubblico cerca esperienze più chiare e immediate.