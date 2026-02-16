Intervista totale ai Patagarri, che sganciano la loro “Bomba intelligente”: “Non prendiamo soldi dai brand immischiati in Medio Oriente”. La politica? “Alcuni partiti ci hanno chiesto di collaborare, ma abbiamo detto no”

“Bomba intelligente” è il titolo del vostro nuovo brano: c'è una reference al brano omonimo dei 99 posse o a quello di Elio e le storie Tese?

No, il nome della canzone è nato spontaneamente perché ci sembrava il titolo più giusto. Noi conoscevamo i brani dei 99 posse e di Elio e le storie tese, ma non c'è una reference. Anche se sicuramente a livello ideologico c'è una comunanza con i 99 posse e con alcune delle loro idee.

Questa vostra canzone arriva letteralmente come una bomba intelligente perché denuncia la complicità anche dell’Italia nelle nuove guerre. Secondo voi il problema è legato a una fase politica specifica o è qualcosa di più strutturale nel nostro sistema?

Sicuramente è in parte strutturale. La cooperazione tra gli stati e in particolare tra l'Italia e la Leonardo (ndr Leonardo S.p.A. è una delle principali grandi aziende italiane nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza) non è presente solo da quando c'è questo governo, quindi ovviamente il problema è più sistemico. Poi ci sono governi che con le loro leggi e con le decisioni che prendono su dove mettere i soldi incentivano oppure scoraggiano determinate operazioni. La responsabilità è di tutti all'interno di questo sistema.

Oggi si parla molto di censura, a volte in maniera forse impropria. Dato il messaggio fortemente sociale presente nel vostro nuovo brano, avete avuto paura che qualcuno potesse chiudervi delle porte?

Non è una cosa che ci interessa. Noi cerchiamo di fare delle canzoni che ci rappresentino e che ci piacciano, a tutto quello che potrebbe succedere, forse anche stupidamente, non ci pensiamo più di tanto. Il brano ci sembrava un lavoro ben riuscito e non abbiamo pensato ai risultati o a possibili conseguenze. Sicuramente qualcuno che storce il naso, così come era avvenuto per l'esibizione del Primo Maggio, c'è, così come c'è qualcuno che ci ha già chiuso delle porte. Ma non rappresenta per noi un motivo valido per tapparci la bocca. Se si inizia ad averi certi timori, si finisce per perdere l'indole artistica.

Vinicio Capossela ha supportato concretamente il vostro brano, partecipando in prima linea. Come mai avete pensato proprio a lui? Cosa rappresenta per voi?

Dal punto di vista musicale il mondo di Vinicio è un mondo che ci ispira molto e che ricerchiamo anche in termini di sonorità. Anche lui è uno che si è sempre schierato moltissimo, sia con musica che con progetti, è sempre stato attivo dal punto di vista sociale e politico. Se c'era qualcuno con cui collaborare, non poteva che essere Vinicio. Abbiamo avuto la fortuna di poterlo contattare e lui è stato gentilissimo e si è reso subito disponibile.

Ma voi come li percepite i giovani di oggi?

È difficile racchiuderli tutti in un aggettivo. Sicuramente rispetto alle precedenti generazioni troviamo che i giovani di oggi siano più attivi dal punto di vista sociale; c'è una bella voglia di ritornare in piazza e non accettare qualsiasi sopruso lavorativo e salariale, di far valere i propri diritti, una reattività che prima non c'era. Siamo molto fiduciosi perché percepiamo un fermento sia in Italia che in altre parti del mondo da parte di giovani che vogliono cambiare il mondo, basta guardare le numerose manifestazioni, come per esempio quelle a sostegno della Palestina. È bello vedere questa mobilitazione giovanile. Anche molti artisti si espongono su determinati temi, chiaramente parliamo di artisti di nicchia perché nel mainstream ci sono tutt'altri contenuti. Non solo, anche molti canali social dedicati all'informazione si dimostrano preziosi e reazionari. I giovani si sono rotti le scatole di dover sottostare a un sistema pieno di incompetenti, anche nel mondo politico.

Voi siete nati come musicisti di strada. Come avete vissuto l'esperienza ad X Factor? Quali sono stati i pro e quali i contro della scelta di parteciparvi?

Tra i pro c'è senz'altro il fatto che, un po' per fortuna e un po' per bravura, siamo riusciti ad acchiappare un sacco di pubblico che ci ha permesso di fare singoli e album di qualità, di poter fare dei tour che prima non pensavamo di poter realizzare. Tra i contro il fatto che X Factor rimane un programma televisivo dove la musica sì è importante, ma ci sono anche delle dinamiche televisive a cui ci siamo ritrovati a dover sottostare con tutti gli stress che comporta. X Factor è un programma difficile perché l'ingranaggio non può rallentare. È una vetrina che ti regala un'esposizione gigante, a noi è andata bene fortunatamente. È stato una sorta di boost con tutto quello che ne consegue: ci ha catapultati in un mondo che ancora stiamo facendo fatica a comprendere.