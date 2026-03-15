Dopo Inter-Atalanta i complottisti della Marotta League possono solo tacere. E le scuse degli arbitri a Open Var su Dazn sono l’emblema del fallimento

Sulemana e Dumfries battagliano, l’olandese riceve una manata dall’atalantino che seppur leggermente appoggia la mano sulla schiena dell’interista in corsa che cade, permettendo all’avversario di tirare verso Sommer che respinge ma trova Krstovic sulla ribattuta: 1-1. Per Manganiello l’azione è regolare nonostante tutta l’Inter protesti, il Var fa il suo velocissimo check e conferma quanto già deciso da Manganiello: nessun fallo su Dumfries, il gol è valido. Chivu non ci sta, esasperato si lascia sopraffare dall’adrenalina e sbotta a muso duro, viene ammonito per la seconda volta ed è costretto ad uscire dal campo. L’Inter dal canto suo reagisce e qualche minuto dopo è già di nuovo a mettere alle corde Carnesecchi, ma ancora una volta (non) interviene Manganiello. Sbagliando. Mischia in area di rigore: Frattesi finisce a terra dopo un tocco di Scalvini, il fischietto di Pinerolo fa cenno all’interista di alzarsi, non c’è niente, ancora. L’azione prosegue e non si fa in tempo a protestare per il non intervento di Manganiello e quello velocissimo della coppia Gariglio-Chiffi al Var che il direttore di gara cade ancora nel turbinio di orrori commessi sul prato del Meazza: Dumfries insegue Ederson che aveva recuperato la palla persa da Frattesi cedendo l’attimo prima, contatto tra i due che finiscono a terra, Manganiello sicuro senza neanche porsi il dubbio fischia e lo fa, ovviamente, a favore dell’Atalanta. Punizione a favore della Dea e triplice fischio subito dopo. E il Var? Da Lissone avevano già, evidentemente, spento le tv e l’intervento da campo dell’arbitro non viene mai corretto, né minimamente considerato. Idem accade nei salotti calcistici dove c’è chi addirittura parla di episodi regolari e corretta valutazione dell’arbitro- Mettendo, una volta per tutte, a tacere gli interrogativi sul perché alcuni facciano gli arbitri in tv e non in campo.