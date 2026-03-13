Intervista spettacolo ad Alino Diamanti: “Il calcio era tutto ma tornavo a casa alle 5. In Italia c’è il talento, ma gli allenatori…”

Una carriera, neanche a dirlo, non convenzionale. Nessun settore giovanile blasonato, nessuna metropoli calcistica. La carriera di Alino Diamanti è partita dalla provincia profonda, quella polverosa dell'Interregionale, della C2, per arrivare alla provincia più patinata, quella della Serie A. Sì, perché Diamanti il calcio di provincia, il calcio dei tifosi, non lo ha mai abbandonato: “È stata una bella soddisfazione giocare in Nazionale da giocatore del Bologna. Non era mica facile a quei tempi. C'era il blocco Juve, il blocco Milan, il blocco Inter, vuol dire che eri buono, che avevi qualcosa di diverso”. Non convenzionale, certo, anche a causa di una carattere fuori dagli schemi che gli ha forse precluso i palchi più prestigiosi: “Io penso di essere veramente l’esempio che il talento non era tutto. Sono sempre stato un talento ma non avevo la testa: da giovane mi divertivo tanto mi piaceva molto andare a ballare con gli amici. La mia passione più grande era il calcio, ma tornando alle 5 della mattina non riuscivo a dare il massimo in campo il giorno dopo. Il calcio era la mia priorità, ma alla fine mi sono accorto che non lo stavo dimostrando”. E proprio quei campi, i più duri, fuori dalle telecamere e dai riflettori, lo hanno formato.

Un'esperienza che Diamanti si è portata dietro fino alla Serie A: “Secondo me non sono arrivato in Serie A tardi ma al momento giusto. Avevo già preso legnate e delusioni, acquisendo sempre più responsabilità e dai 23 anni in poi son sempre rimasto in Serie A. In C2, in C1 prendevi le botte, cazzotti, sputi, non c'erano quasi le telecamere. In Serie A ero protetto, la palla me la davano meglio, appena mi toccavano fischiavano". Per questo è diventato, a detta di Cesare Prandelli, il 10 che picchiava più di tutti: “Io ero un figlio di putt*na, in C ti fai le ossa. Per me, in Serie A, era troppo facile competere uno contro uno, due contro due. Però mi picchiavano parecchio. Ma perché rompevo i cogl*oni, parlavo, ero fastidioso”. Un provocatore nato, ma c'era chi riusciva a tenergli testa: “Io odiavo chi faceva la vittima in campo, chi si comportava da uomo lo rispettavo: più giocavi ad alto livello più li rispettavi perché i grandi giocatori non han bisogno di fare scene da vittima. Quando giocavo contro Samuel dell’Inter andavo da un'altra parte perché non parlava e ti faceva male. Il mio invece era più un gioco mentale”.