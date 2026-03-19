Delitto di Garlasco: Querelopoli è già bruciata o no? “Nessun esposto a nostra firma”: i Cappa (finalmente) rompono il silenzio. Ma “il punto più basso” s’è toccato ieri

Gli esposti c’erano e poi s’è capito che non era il caso di depositarli? Oppure nessuno ha neanche mai pensato di depositarli? Domande legittime, per carità, ma lasciamo che se le facciano gli altri, visto che comunque ne parlano già tutti. Il punto che piace a noi di MOW è un altro: finalmente la famiglia Cappa ha in qualche modo parlato. Attraverso un comunicato secco e asettico? Sì, ma è comunque tanto. Perché prova che, alla fine, parlare e provare a spiegarsi (pur sapendo che comunque ci sarà sempre chi metterà un dubbio o strumentalizzerà) è ciò che paga davvero per far valere la propria posizione. Lo ha capito persino Andrea Sempio (anche se lo fa con i media e non con la Procura). E che “subire” o “accettare” o “assecondare” tutto quello che si dice servirà sempre e solo a far parlare ancora di più. A prescindere dall’idea che ognuno può essersi fatta o dalla parte (ormai è innegabile che ci sono “le parti”) in cui ognuno ha deciso di stare. Quelle righe sono poche, ma sono qualcosa.

E sono un qualcosa che arriva in un momento in cui sembra ormai valere tutto davvero, visto che ieri – soprattutto sui social – s’è toccato probabilmente il punto più basso, arrivando addirittura a insinuare che i presunti depistaggi e le presunte manipolazioni potessero essere figlie di un legame personale e privatissimo (per altro neanche verificato) tra l’avvocato Giada Bocellari e un carabiniere di via Moscova. Che ok tutto in una vicenda così mediatica è un conto, ma non significa che vada bene tutto. Un freno serve sempre anche in tutto questo caos. E quel comunicato della famiglia Cappa arrivato proprio oggi, anche se non c’è alcuna correlazione tra il chiacchiericcio sulla Bocellari e quello sui presunti esposti dei Cappa, è forse il segnale che s’è finalmente compreso che “parlare” sarà sempre meglio di “far parlare”. Sì, anche mentre una Procura della Repubblica sta lavorando.