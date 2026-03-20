E niente, la Lega non ce l’ha più duro, morto Umberto Bossi, il Senatùr, non se ne può far un altro, ci vorrebbero canottiere, discendenza operaia, passione quasi pasoliniana per un dialetto, il lombardo, che diventava radice identitaria, ci vorrebbe la sua voce roca, i suoi sigari e ci vorrebbe quel sogno federale che avrebbe, finalmente, spezzato in tre l’Italia, unificata malamente dai piemontesi e appiccicata con la saliva di una lingua, quella italiana, imposta dal Tg1: altro che dura, è diventata moscia pure la lingua.

Umberto Bossi è stato il contrario, vero, del “politico nazionale”, non disprezzava il Sud, lo vedeva per quello che era, senza più alcuna autonomia tranne quella di uno statuto speciale che al posto di aiutare penalizza. Quello del Senatore era il turgore verace della cosiddetta “Italia che lavora”, l’arrampamento del boom economico, quando rimboccarsi le maniche e zappare a testa bassa o presentarsi alla catena di montaggio ti dava una prospettiva vera di una vita migliore: oggi, mi pare che più si lavori meno si guadagni; ma sarà una impressione mia.