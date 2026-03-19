Oltre Garlasco: perché Roberta Bruzzone rischia di finire alla sbarra per stalking? La bomba del giorno, le frasi shock e la replica della criminologa

Se ci fosse ancora Buona Domenica con la Macchina della Verità, forse avremmo avuto una versione pop da chiudere molto prima di quanto non si chiuderà la vicenda giudiziaria che si è aperta. Ok, è una battuta, ma la granata, che ha cominciato a rotolare già da ieri nelle redazioni e che poi è esplosa nella notte è una: la chiusura indagini della Procura di Cagliari che vede la criminologa più mediatica d’Italia a un passo dal rinvio a giudizio. L’accusa? Stalking. Un paradosso quasi letterario per chi, della difesa delle vittime di persecuzione, ha fatto un brand personale...

Il contorno, stando a quanto si legge su praticamente tutti i quotidiani nazionali, ha l’odore acre delle faide tra esperti e il sapore di quei veleni che scorrono nei corridoi dei tribunali e troppo spesso sfociano nel mare sempre in tempesta dei social. La presunta vittima è Elisabetta Sionis, pedagogista forense e oggi giudice onorario al Tribunale dei minori di Cagliari. Secondo il pm Gilberto Ganassi, la Bruzzone non avrebbe agito da sola: si parla di uno "stalking di gruppo" orchestrato insieme a tre collaboratori — Monica Demma, Giovanni Langella e Marzia Mosca— con l’obiettivo di demolire sistematicamente la Sionis.