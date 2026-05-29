La MotoGP al Mugello, la Superbike ad Aragon e…Valentino Rossi pronto a infuocare Monza con la BMW: gli orari, dove vederlo e come incontrarlo

Sarà un weekend speciale, tanto per Valentino quanto per i suoi tifosi (e non solo), attesi in massa. Per chi vorrà vivere il weekend da vicino, infatti, le occasioni non mancano. Nella Fanzone sono previsti Meet & Greet e sessioni di autografi con i piloti, tra cui anche Rossi: prima sabato dalle 11:00 alle 12:00, poi domenica dalle 11:30 alle 12:30.

Sabato sera, dalle 18:55 alle 19:30, il pubblico potrà accedere direttamente alla pitlane per la Pit Walk, con i piloti nuovamente disponibili per autografi. Inoltre, chi ha acquistato un biglietto con inclusa la Grid Walk, potrà scendere in pista prima della gara tramite il cancello numero 5, ricordandosi di ritirare il bracciale dedicato presso il Monza Circuit Shop. Per quanto riguarda l’accesso in tracciato, venerdì l’ingresso è libero. Sabato il biglietto costa 20 euro, domenica 30 euro, con abbonamento per l’intero weekend disponibile a 40 euro. Tutti i biglietti includono l’accesso al paddock e a tutte le tribune, per godere di macchine e piloti a 360°.

In pista, venerdì e sabato saranno giornate dedicate alle prove libere, mentre domenica mattina si inizierà a fare sul serio. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube di GT World, mentre qualifiche e gara saranno visibili live anche su Sky Sport Arena.