La MotoGP al Mugello, la Superbike ad Aragon e…Valentino Rossi pronto a infuocare Monza con la BMW: gli orari, dove vederlo e come incontrarlo

La MotoGP, la Superbike ma anche Valentino Rossi. Non ai box per seguire il suo team, ma in pista per dare tutto con la BMW M4 GT3 del team WRT per il terzo round del GT World Challenge Endurance. Questo fine settimana il Doc correrà in casa, a Monza, quella stessa pista che l’ha visto vincere il Rally Show per ben 7 volte, la prima volta nel 2006 e l’ultima nel 2018. Stavolta, però, la sfida è ben diversa: tre ore di lotta vera, cinquantasette vetture e dieci costruttori tra BMW, Porsche, Ferrari, Ford, McLaren, Lamborghini, Corvette, Aston Martin, Audi e Mercedes.
Tra gli avversari anche il fratello di Charles Leclerc, Arthur, al volante di una Ferrari 296 GT3 del team ufficiale AF Corse. Un appuntamento a cui Rossi arriva carico dopo il buon inizio di stagione fin qui: terzo a Mount Panorama per aprire l’annata, veloce al Paul Ricard nonostante una penalità che gli è costata un buon piazzamento al termine del weekend e poi il podio sfiorato a Brands Hatch, primo tra le BMW. La velocità c’è, così come il buon feeling con i due nuovi compagni di squadra, Dan Harper e Max Hesse, entrambi piloti ufficiali della casa Bavarese.
Sarà un weekend speciale, tanto per Valentino quanto per i suoi tifosi (e non solo), attesi in massa. Per chi vorrà vivere il weekend da vicino, infatti, le occasioni non mancano. Nella Fanzone sono previsti Meet & Greet e sessioni di autografi con i piloti, tra cui anche Rossi: prima sabato dalle 11:00 alle 12:00, poi domenica dalle 11:30 alle 12:30.
Sabato sera, dalle 18:55 alle 19:30, il pubblico potrà accedere direttamente alla pitlane per la Pit Walk, con i piloti nuovamente disponibili per autografi. Inoltre, chi ha acquistato un biglietto con inclusa la Grid Walk, potrà scendere in pista prima della gara tramite il cancello numero 5, ricordandosi di ritirare il bracciale dedicato presso il Monza Circuit Shop. Per quanto riguarda l’accesso in tracciato, venerdì l’ingresso è libero. Sabato il biglietto costa 20 euro, domenica 30 euro, con abbonamento per l’intero weekend disponibile a 40 euro. Tutti i biglietti includono l’accesso al paddock e a tutte le tribune, per godere di macchine e piloti a 360°.
In pista, venerdì e sabato saranno giornate dedicate alle prove libere, mentre domenica mattina si inizierà a fare sul serio. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube di GT World, mentre qualifiche e gara saranno visibili live anche su Sky Sport Arena.
Alle 9:50 le qualifiche, con Rossi-Harper-Hesse a dividersi l’abitacolo, ognuno per 10 minuti, con la posizione di partenza che sarà stabilita in base alla somma dei migliori tempi di ciascun pilota; alle 15:30, invece, lo start della gara. Oltre a Rossi, sono tanti gli italiani a partire tra i favoriti: Mattia Drudi con l’Aston Martin, Raffaele Marciello con la BMW e Alessio Rovera con la Ferrari. Poi, in pista anche la nuova Temerario GT3 con Bortolotti e Mapelli.
E non manca una sorpresa che arriva direttamente dalla F1 visto che, approfittando della pausa, a Monza ci sarà anche Lance Stroll dopo aver già corso, non benissimo viste le tante penalità rimediate in gara, al Paul Ricard. Nel mezzo toccherà organizzarsi, vista la MotoGP in pista al Mugello e la Superbike ad Aragon. Manca la F1, ma di motori questo fine settimana ce ne sono in abbondanza.
Gli orari di sabato 30 maggio
- 9:00 — GTWC, Prove Libere 1
- 10:45 — MotoGP, Qualifiche
- 11:15 — WorldSBK, Superpole
- 14:00 — WorldSBK, Race 1
- 14:25 — GTWC, Prove Libere 2
- 14:55 — MotoGP, Sprint
Gli orari di domenica 31 maggio
- 09:20 — WorldSBK, Warm Up
- 09:35 — MotoGP, Warm Up
- 9:50 — GTWC, Qualifiche
- 11:10 — WorldSBK, Superpole Race
- 14:00 — MotoGP, Gara
- 15:30 — WorldSBK, Race 2
- 15:30 —GTWC, Gara