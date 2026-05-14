Nel camion con Fermín Aldeguer: “Acosta da bambino veniva a casa mia. La GP25? più difficile della GP24. L’infortunio? Dobbiamo sfruttare la vita”

Stai uscendo dal tuo infortunio più duro, una brutta frattura al femore. Cosa ti ha insegnato di più questa situazione?



“Tante cose. Una di sicuro è che dobbiamo sfruttare al massimo la vita, perché qui ce la giochiamo sempre. E ho avuto fortuna, mi è andata bene. Puoi anche rimanere con una gamba che non funziona più e non riuscire ad andare in moto. Devi sfruttare al massimo il tempo che hai. E poi ho imparato tanto che avere degli strumenti per recuperare è molto importante. Sai, noi siamo sempre molto concentrati sul lavoro, facciamo sempre palestra, moto… ma investire anche un po’ in delle macchine per il recupero mi ha cambiato un po’ la mentalità. La verità è che il rischio è sempre quando meno te l’aspetti”.



L’anno scorso hai vinto il Rookie of the Year, hai chiuso al 5° posto in campionato e vinto la tua prima gara. Quest’anno a cosa punti?



“Rookie è impossibile! (Ride, ndr). Però sì, sicuramente non ho iniziato l’anno come ci aspettavamo e sarà una stagione un po’ più difficile ma non ho dubbi sul fatto che potremo lottare per essere sempre tra i primi cinque. Possiamo stare sul podio e fare qualche vittoria, anche se è chiaro che in questo momento non posso pensare a un obiettivo a fine stagione. Ora non ho tanti punti e devo recuperare tanto feeling, sarà difficile”.



Hai in mente una data in cui sarai veramente a posto?



“Penso a quando ripartiremo dall’estate: sarà buono per me, perché a quel punto avrò riposato e potrò tornare con un’altra mentalità, più allenato fisicamente e tutto il resto”.