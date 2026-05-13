Marc Marquez è ingiocabile anche quando piange a dirotto nel box: signori, questo è un fuoriclasse

Intanto, dopo essere tornato in Spagna, i due interventi a spalla e piede sono stati completati con successo. Adesso parte il recupero, cruciale come non mai. Per tornare in sella alla sua Ducati ci vorrà del tempo, forse l’occasione potrebbe essere quella del GP del Mugello, ma la priorità resta il fisico e ci si prenderà il tempo necessario.

Tutto ruota intorno alle sue condizioni, le stesse che, forse, hanno influenzato tanto l’inizio di stagione, quando ci ha sempre ripetuto “di star bene ma di sentirsi rigido sulla moto” quanto le discussioni sul proprio futuro. Dalla Spagna, però, arrivano rassicurazioni: secondo quanto riportato da Marca, il numero 93 avrebbe firmato un contratto di due stagioni, 2027 e 2028. Marc, sempre secondo Marca, aveva proposto un 1+1, ma i dirigenti Ducati gli hanno fatto capire che ciò avrebbe potuto scombussolare la loro pianificazione, così che lo spagnolo si sarebbe convinto.

Eppure, nel nuovo contratto non mancherebbero delle clausole d’uscita qualora Marc decidesse di voler lasciare il team e probabilmente anche la MotoGP. Ducati avrebbe accettato e un compromesso sarebbe stato trovato tra le parti. Quindi, con il futuro assicurato, non resta che prendersi tutto il tempo che serve per tornare al 100%, senza alcuna pressione.