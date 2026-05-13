Il “vero Papa” del calcio italiano. Ecco chi è Paolo Busardò, per Corona l’intermediario più potente della Seria A: i trasferimenti citati a Falsissimo, il soprannome dato da Cairo (“l’illusionista”) e l’uomo dietro al mercato del Milan (secondo Pedullà)

Le informazioni sulla sua vita privata sono pochissime, qualche articolo dice che è sposato, con famiglia e una casa sul lago di Como, se è vero lo sa solo lui. Di vero ci sono sicuramente le sue qualità professionali. Bremer alla Juventus, Skriniar al PSG, Dorgu al Manchester United, Milinkovic-Savic al Napoli. È l'intermediario più importante del calcio italiano. Uno che passa l'anno a tessere rapporti, che nel caldo di agosto fa base negli hotel di Milano, Londra, Parigi, per stringere mani, davanti a caffè, pranzi e cene, con il telefono sempre incandescente. Nella sola estate del 2023 avrebbe chiuso quarantacinque operazioni. Nato come commercialista, nel tempo è riuscito a costruire una rete infinita di contatti che ne ha fatto un punto di riferimento nel mondo del pallone. Oggi è partner di spicco di CAA Base Ltd, una delle più importanti agenzie di procuratori al mondo, con a capo Frank Trimboli, giurista australiano di origini italiane. Fra i suoi assistiti, Cole Palmer, Eberechi Eze, Bremer, James Maddison, Rico Lewis, Pedro Porro, Pape Matar Sarr, Kingsley Coman, Raul Bellanova, Patrick Dorgu, Samuele Ricci, ma anche Carlo Ancelotti.

Ma il core business di Paolo Busardò è l'intermediazione. Mettere in contatto, dietro lauto compenso, le società, gestire le trattative, trovare un punto d'incontro che possa accontentare tutti, lui compreso. Un ruolo che però, nella famosa uscita al Festival di Trento ha difeso strenuamente: "Nasciamo perché siamo in possesso di informazioni che non tutti hanno. Ad esempio un club che vuole mettere sul mercato un giocatore per venderlo ha due modi: chiama direttamente altre squadre o lo comunica al proprio agente. Altrimenti entriamo in campo noi, una sorta di soggetti che si muovono fra domanda ed offerta". E poi: "Senza di noi il trasferimento magari di 50 milioni non si poteva fare. Ecco perché credo che il 5 per cento di commissione su una cifra del genere sia giusta. Voglio sfatare il mito che noi intermediari o agenti mettiamo la pistola alla tempia dei dirigenti per avere determinate commissioni”.