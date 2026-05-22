Ma chi è Paolo Antonacci aka Paolo Santo? Un autore di hit per gli altri e un figlio d’arte che non vuole più seguire le regole del mainstream

Se ci limitiamo a guardare una fotografia di Paolo Santo, è facile accorgersi che di santo ci sia poco, piuttosto tanto di profano. E sì, questo è un commento sessista.

Paolo Antonacci sembra un malessere, di quelli per cui stai sotto un treno per almeno una decina d’anni. Look da gesuita: capello riccio lungo, barbetta e sguardo disilluso ma sveglio. Quando poi lo senti cantare e ti soffermi su ciò che scrive: è finita.

Paolo Santo fa parte di quella schiera di autori italiani che hanno apposto la firma sulle hit più clamorose degli ultimi anni. Per citare alcuni artisti coi quali ha collaborato: Emma, Annalisa, Tananai, Geolier, Achille Lauro e tanti altri. E tra le hit da lui firmate: Sinceramente, Apnea, Mon amour. E il fatto che Paolo sia figlio d’arte del cantautore più amato dalle boomer, non è un caso. Perché Paolo Antonacci il sacro fuoco dell’arte ce l’ha nel DNA.

Dopo la sempre crescente esposizione di Federica Abbate come artista, anche lui ha deciso di lanciarsi nel mercato discografico, non più solo da autore da backstage, ma mettendoci la faccia. Figlio d’arte, bell’aspetto e un’identità artistica propria che sa ritagliarsi il suo spazio nel mondo del pop contemporaneo.

Paolo Santo Superstar è il suo primo album, un battesimo discografico che arriva dopo alcuni singoli pubblicati negli ultimi due anni. Si era già fatto notare con L’età d’oro, Lei e Torre di Babele: canzoni con una forte identità pop cantautorale e immancabile componente emotiva. In questo primo album Paolo riprende il filo del discorso, anche se i brani presenti nella tracklist presentano sfumature più malinconiche.

La sua penna è sempre puntuale e la sua attitudine ricorda un po’ quella del padre Biagio, ma in chiave 2.0 e in versione più introversa. La voce è un altro punto forte di Santo: un po’ da classico cantautore indie.

Quando il disco si apre con Bolognese spaghetti, si ha subito l’impressione che l’artista non abbia voglia di seguire regole preimpostate, quelle che probabilmente segue in genere per scrivere le hit degli altri. C’è una certa anarchia nel primo brano, così come in tutte le altre tracce del disco. Paolo Santo ce lo comunica immediatamente: vuole liberarsi dai panni di “autore di” e far conoscere la sua voce senza pensare a quanti ascolti otterrà.