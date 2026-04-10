Chi è Satoshi Nakamoto, l’inventore di Bitcoin e il Banksy dell’economia mondiale: l’inchiesta del New York Times svela la vera identità di uno degli uomini più influenti del nostro tempo?

Per diciassette anni Satoshi Nakamoto è stato il Banksy dell'economia mondiale: il creatore del Bitcoin, il padre di una rivoluzione finanziaria da 2.400 miliardi di dollari, nascosto dietro uno pseudonimo impenetrabile. Ora, un'inchiesta del New York Times firmata dal giornalista Premio Pulitzer John Carreyrou sostiene di aver finalmente svelato l'identità di quell'uomo. Si chiama Adam Back. Ed è, ovviamente, pronto a negare tutto.
Il giornalista John Carreyrou è diventato famoso per aver smascherato il colossale scandalo della startup di analisi del sangue Theranos e della sua fondatrice fraudolenta Elizabeth Holmes. La sua indagine su Satoshi è stata pubblicata l’8 aprile 2026 sul New York Times e fa un nome, quello del candidato più credibile mai identificato fino ad oggi e da anni tra i principali “sospettati”. Un britannico.
Carreyrou ha raccontato che la scintilla dell'inchiesta fu una scena di un documentario Hbo del 2024 che tentava di svelare il mistero. Il comportamento di Back durante un'intervista in quel film lo colpì: “Avendo incontrato la mia dose di bugiardi e sviluppato una certa competenza nei loro segnali, il comportamento di Back — i suoi occhi sfuggenti, la sua risata imbarazzata, il movimento a scatti della mano sinistra — mi sembrò sospetto. Quando i titoli di coda scorrevano, ho riavvolto la sequenza più volte sul televisore”.
Adam Back è un crittografo britannico, cypherpunk, co-fondatore e Ceo di Blockstream, una delle principali aziende di infrastrutture per Bitcoin. Nato a Londra nel luglio del 1970, ha mostrato una precoce attitudine per l'informatica, imparando a programmare da autodidatta su un Sinclair ZX81 e poi conseguendo un dottorato in sistemi distribuiti all'Università di Exeter nel 1996.
Nel 1997 ha inventato Hashcash, un sistema progettato per limitare lo spam nelle email e gli attacchi denial-of-service tramite un meccanismo di prova del lavoro computazionale — il cosiddetto "proof-of-work" — che sarebbe diventato poi centrale nel design del Bitcoin. Non è un dettaglio secondario: il white paper originale di Bitcoin citava esplicitamente Hashcash come fonte di ispirazione per il meccanismo di mining della criptovaluta.
Back è un pioniere della ricerca sui digital asset, al pari di Wei Dai, David Chaum e Hal Finney. Fu anche uno dei primi due destinatari di un'email inviata dal profilo Satoshi Nakamoto. Questa circostanza, che Back ha sempre interpretato come prova della propria estraneità alla vicenda, viene riletta dall'inchiesta del Times in chiave opposta: una strategia per depistare, inviando email a se stesso per costruire una falsa identità separata.
L'indagine, durata oltre un anno, ha richiesto la raccolta di migliaia di post su forum internet risalenti a decenni fa. Collaborando con Dylan Freedman, editor per i progetti di intelligenza artificiale del Times, Carreyrou ha assemblato un database di 134.308 post provenienti da mailing list cypherpunk che coprono il periodo dal 1992 al 2008 e ha sottoposto l'archivio a tre distinte analisi stilistiche, ciascuna delle quali ha restituito Back come la corrispondenza più vicina allo stile di Satoshi. Le impronte stilistiche catalogate nell'indagine includono: il doppio spazio dopo i punti, le ortografie britanniche, il trattino in "double-spending" e un'alternanza incoerente tra "e-mail" ed "email". Nessun altro tra i centinaia di iscritti a quelle mailing list replicava tutti questi pattern. Back li replicava tutti.
L'analisi è stata poi rafforzata da un secondo livello di indagine tecnica: il Times ha commissionato anche un'analisi stilometrica a Florian Cafiero, linguista computazionale che in precedenza aveva aiutato il giornale a identificare i responsabili del movimento QAnon. Dopo aver confrontato i testi di 12 sospettati con il White paper di Bitcoin, Cafiero ha trovato in Back la corrispondenza più vicina, pur dichiarando i risultati non conclusivi e segnalando che Hal Finney era quasi a pari merito.
Per oltre un decennio Back era stato una delle voci più prolifiche nelle discussioni cypherpunk sulla moneta elettronica. Eppure è scomparso dalla “Cryptography mailing list” esattamente nel periodo in cui Satoshi era attivo, per poi riapparire poche settimane dopo la famosa scomparsa di Satoshi nell'aprile 2011.
L'inchiesta segnala anche che nei post delle mailing list del 1997 Back aveva delineato idee sorprendentemente simili all'architettura finale di Bitcoin: un sistema di moneta elettronica che preserva la privacy, basato su una rete decentralizzata con una scarsità incorporata. Aveva persino proposto di combinare il suo meccanismo proof-of-work di Hashcash con il concetto di "b-money" di Wei Dai — che è esattamente ciò che Satoshi avrebbe fatto un decennio dopo.
Il Times mostra poi che Back aveva delineato, in una serie di email oscure, quasi ogni caratteristica del Bitcoin oltre un decennio prima che Satoshi pubblicasse il White paper nel 2008.
La posta economica della questione è astronomica. Il creatore pseudonimo è noto per controllare 1,1 milioni di bitcoin, circa il 44% in più rispetto al maggiore detentore aziendale di bitcoin al mondo, Strategy. Con il valore attuale del Bitcoin, si tratta di un patrimonio stimato intorno ai 118 miliardi di dollari.
Back è attualmente Ceo di una società treasury che si sta fondendo con una shell company di Cantor Fitzgerald, il che potrebbe renderlo soggetto a obblighi di disclosure alla SEC: se detenesse davvero gli 1,1 milioni di bitcoin di Satoshi, si tratterebbe con ogni probabilità di un'informazione materiale che richiederebbe una comunicazione pubblica.
L'articolo del Times ha anche sollevato reazioni scettiche, soprattutto all'interno della comunità cripto. Joe Weisenthal, columnist di Bloomberg e co-conduttore del podcast Odd Lots, ha dichiarato di non essere convinto al cento per cento né dalle prove né dalla conclusione, sollevando due obiezioni specifiche: che le abitudini di punteggiatura siano troppo incoerenti tra gli scrittori per servire come identificatori affidabili, e che fosse difficile riconciliare uno scenario in cui Back abbia rivendicato pubblicamente la paternità di Hashcash restando invece nell'anonimato totale per il Bitcoin.
Anche la rivista Fortune ha pubblicato un'analisi critica dell'inchiesta, sostenendo che Carreyrou ignori un sospettato più convincente che gli stava davanti agli occhi: il polimatico solitario Nick Szabo, le cui iniziali sono convenientemente l'inverso di Satoshi Nakamoto, e la cui candidatura potrebbe essere argomentata senza dover spiegare montagne di corrispondenza come un'elaborata messinscena.
Per tutta la sua lunghezza e ambizione, l'inchiesta del Times manca dell'unica cosa che risolverebbe definitivamente il dibattito: una prova crittografica. L'identità di Satoshi potrebbe essere verificata in modo conclusivo firmando un messaggio con una chiave privata di uno dei primi blocchi di Bitcoin estratti. Nessuna dimostrazione del genere è stata fornita, richiesta o rifiutata nel contesto di questa indagine.
Il confronto tra Carreyrou e Back è avvenuto in un hotel di El Salvador, durante una conferenza. In un'intervista durata due ore, Back ha negato di essere Satoshi più di sei volte, non ha offerto alcuna spiegazione per i risultati dell'analisi stilistica e si è rifiutato di fornire i metadati delle email che Carreyrou aveva richiesto. Nell'articolo del Times, Back ha dichiarato: "In definitiva, non prova nulla. E vi assicuro, non sono davvero io."
Dopo la pubblicazione dell'inchiesta, il 8 aprile 2026, Back è tornato sull'argomento con una serie di post su X. Ha scritto: "Non sono Satoshi, ma sono attento fin dall'inizio alle implicazioni positive della crittografia per la società, della privacy online e della moneta elettronica, da cui il mio interesse attivo nella ricerca applicata sull'ecash e sulla privacy fin dal 1992 circa, che ha portato a Hashcash e ad altre idee." Ha poi definito l'analisi stilometrica del Times basata sull'intelligenza artificiale "una combinazione di coincidenza e frasi simili da persone con esperienze e interessi analoghi."
Anche Blockstream ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: "L'articolo del New York Times di oggi è costruito su un'interpretazione circostanziale di dettagli selezionati e speculazioni, non su prove crittografiche definitive. Il dottor Adam Back ha dichiarato in modo coerente di non essere Satoshi Nakamoto."