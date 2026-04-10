Chi è Satoshi Nakamoto, l’inventore di Bitcoin e il Banksy dell’economia mondiale: l’inchiesta del New York Times svela la vera identità di uno degli uomini più influenti del nostro tempo?

Adam Back è un crittografo britannico, cypherpunk, co-fondatore e Ceo di Blockstream, una delle principali aziende di infrastrutture per Bitcoin. Nato a Londra nel luglio del 1970, ha mostrato una precoce attitudine per l'informatica, imparando a programmare da autodidatta su un Sinclair ZX81 e poi conseguendo un dottorato in sistemi distribuiti all'Università di Exeter nel 1996.

Nel 1997 ha inventato Hashcash, un sistema progettato per limitare lo spam nelle email e gli attacchi denial-of-service tramite un meccanismo di prova del lavoro computazionale — il cosiddetto "proof-of-work" — che sarebbe diventato poi centrale nel design del Bitcoin. Non è un dettaglio secondario: il white paper originale di Bitcoin citava esplicitamente Hashcash come fonte di ispirazione per il meccanismo di mining della criptovaluta.

Back è un pioniere della ricerca sui digital asset, al pari di Wei Dai, David Chaum e Hal Finney. Fu anche uno dei primi due destinatari di un'email inviata dal profilo Satoshi Nakamoto. Questa circostanza, che Back ha sempre interpretato come prova della propria estraneità alla vicenda, viene riletta dall'inchiesta del Times in chiave opposta: una strategia per depistare, inviando email a se stesso per costruire una falsa identità separata.

L'indagine, durata oltre un anno, ha richiesto la raccolta di migliaia di post su forum internet risalenti a decenni fa. Collaborando con Dylan Freedman, editor per i progetti di intelligenza artificiale del Times, Carreyrou ha assemblato un database di 134.308 post provenienti da mailing list cypherpunk che coprono il periodo dal 1992 al 2008 e ha sottoposto l'archivio a tre distinte analisi stilistiche, ciascuna delle quali ha restituito Back come la corrispondenza più vicina allo stile di Satoshi. Le impronte stilistiche catalogate nell'indagine includono: il doppio spazio dopo i punti, le ortografie britanniche, il trattino in "double-spending" e un'alternanza incoerente tra "e-mail" ed "email". Nessun altro tra i centinaia di iscritti a quelle mailing list replicava tutti questi pattern. Back li replicava tutti.

L'analisi è stata poi rafforzata da un secondo livello di indagine tecnica: il Times ha commissionato anche un'analisi stilometrica a Florian Cafiero, linguista computazionale che in precedenza aveva aiutato il giornale a identificare i responsabili del movimento QAnon. Dopo aver confrontato i testi di 12 sospettati con il White paper di Bitcoin, Cafiero ha trovato in Back la corrispondenza più vicina, pur dichiarando i risultati non conclusivi e segnalando che Hal Finney era quasi a pari merito.