Occhio che vi incu*ano! Ecco come funziona (e cosa succede) nel nuovo centro globale del cyber crimine. Benvenuti in “Scambodia”, pardon, Cambogia

Attenzione però, perché non ci sono solo le truffe sentimentali. Talvolta i criminali si fingono investitori o poliziotti. Le organizzazioni che gestiscono gli scam center che operano in Cambogia sono cresciute a tal punto che il Wall Street Journal ha soprannominato il Paese in “Scambodia”, ossia la fusione tra “Scam” (truffa) e Cambogia. Secca la replica del governo cambogiano. Tep Asnarith, sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'Informazione, ha affermato che il linguaggio della pubblicazione "mina l'onore del Paese" e che il governo ha intensificato i controlli per sradicare il fenomeno. Certo è che la situazione è molto più intricata di quanto non si possa pensare. Già, perché esistono almeno sei capi che dirigono reti di criminalità informatica, tutti sanzionati dagli Stati Uniti o ricercati dalle agenzie investigative di altri Paesi. Per capirsi, la lista comprenderebbe anche due senatori cambogiani e un consigliere cinese di diversi primi ministri cambogiani, indiscrezione che le autorità cambogiane negano. I dati sono allarmanti: secondo gli Usa, nel 2024 i soli cittadini americani hanno perso 10 miliardi di dollari a causa di frodi online provenienti dal Sud Est asiatico (+66% su base annua). “Un tempo la Cambogia era conosciuta per Angkor Wat e venivamo considerati una grande nazione. Ora alcuni Paesi ci associano alle truffe online”, ha commentato Chhay Sinarith, un alto funzionario del governo cambogiano incaricato della lotta contro i crimini informatici.