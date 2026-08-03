Davvero come dice Grillo il potere ha cambiato il Movimento 5 Stelle? Sì e da ex commissario di Vigilanza Rai vi racconto una storia che lo dimostra

Dalle reazioni dei politici e dei giornaloni, sembra che Grillo con quelle affermazioni abbia dato avvio a un nuovo progetto politico o comunque a un processo di aggregazione/attenzione verso elettori che la politica attuale non vede (popolo delle grandi manifestazioni e referendum). Ma la sua affermazione sul Movimento si basa su verità inoppugnabili o è una esagerazione di Grillo? Nel mio piccolo, ho sperimentato sulla pelle questa “trasformazione antropologica”, durante i due mandati in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai. Nel primo mandato (2013-2018), con Fico presidente della Commissione, pur essendo i Cinque Stelle all’opposizione dei governi Renzi e Gentiloni, la Vigilanza riuscì ad approvare provvedimenti che avrebbero davvero potuto (e dovuto) cambiare la Rai dopo tanti anni di immobilismo. Penso al Piano Newsroom, che a regime avrebbe fatto risparmiare fino a 100 milioni, approvato in Commissione e in Cda ma mai applicato dall’azienda, tenuto chiuso in un cassetto, mentre ancora oggi il servizio pubblico italiano, unico in Europa, continua ad avere una proliferazione senza pari di testate, direttori, vicedirettori…