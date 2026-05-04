Delitto di Garlasco: Marco Poggi e le gemelle Cappa sono stati convocati dalla procura di Pavia

Solo domani però i suoi avvocati decideranno come comportarsi. Non è detto, infatti, che l'indagato risponderà, anche perché al momento non ha in mano quasi nessuno dei documenti raccolti in oltre un anno di accertamenti. La sua posizione si è complicata dopo che negli ultimi giorni sono emersi migliaia di messaggi scritti tra il 2009 e il 2016 sul forum “Club di seduzione italiana”. Il suo avvocato Angela Taccia ha dichiarato che questa volta non si sottrarrà alle domande del Pm Fabio Napoleone il quale in questo caso sembrerebbe mettere in dubbio la solidità dell’alibi costruito sul famoso scontrino del parcheggio di Vigevano. In questi giorni, poi, qui su MOW è stato pubblicato il link delle chat di Andrea Sempio su un forum di seduttori online, ritrovato e analizzato dal collega Emanuele Pieroni che fornito ulteriori suggestioni sul potenziale movente sotteso all’accusa di omicidio mossa dalla procura nei confronti dell’amico di Marco Poggi. La difesa di Sempio, però, ha risposto che l’ossessione di cui si parla in queste chat non sarebbe da ricondurre alla figura di Chiara Poggi, bensì ad una ragazza che lavorava come barista in una birreria.