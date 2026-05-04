Delitto di Garlasco: Marco Poggi e le gemelle Cappa sono stati convocati dalla procura di Pavia

Il fratello di Chiara, Marco Poggi, insieme con le gemelle e cugine Stefania e Paola Cappa è stato convocato dalla procura di Pavia. I teste verranno sentiti domani. La notizia arriva a poca distanza dall’accusa di omicidio con tanto di aggravante per la crudeltà nei confronti di Andrea Sempio. In questo caso, però, non necessariamente questa nuova serie di convocazioni rientra nell’ambito dell’omicidio perché Pavia starebbe indagando anche su altro. Marco Poggi in questi ultimi giorni è stato visto arrivare a Garlasco con tanto di valigie e fra i cittadini del comune teatro dell’omicidio della sorella Chiara, in molti devono aver pensato ad un ritorno dovuto al momento particolare, data la chiusura delle indagini e, forse, al ponte del 1° maggio. Il motivo, invece, era proprio la sua convocazione in procura. Andrea Sempio verrà sentito mercoledì 6 maggio.
Solo domani però i suoi avvocati decideranno come comportarsi. Non è detto, infatti, che l'indagato risponderà, anche perché al momento non ha in mano quasi nessuno dei documenti raccolti in oltre un anno di accertamenti. La sua posizione si è complicata dopo che negli ultimi giorni sono emersi migliaia di messaggi scritti tra il 2009 e il 2016 sul forum “Club di seduzione italiana”. Il suo avvocato Angela Taccia ha dichiarato che questa volta non si sottrarrà alle domande del Pm Fabio Napoleone il quale in questo caso sembrerebbe mettere in dubbio la solidità dell’alibi costruito sul famoso scontrino del parcheggio di Vigevano. In questi giorni, poi, qui su MOW è stato pubblicato il link delle chat di Andrea Sempio su un forum di seduttori online, ritrovato e analizzato dal collega Emanuele Pieroni che fornito ulteriori suggestioni sul potenziale movente sotteso all’accusa di omicidio mossa dalla procura nei confronti dell’amico di Marco Poggi. La difesa di Sempio, però, ha risposto che l’ossessione di cui si parla in queste chat non sarebbe da ricondurre alla figura di Chiara Poggi, bensì ad una ragazza che lavorava come barista in una birreria.