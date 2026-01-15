Il corpo di Annabella Martinelli è stato ritrovato in un bosco nel giardino di un casolare. A pochi metri dalla sua bicicletta. Con un cappio intorno al collo

Si chiude in questo modo il cerchio attorno al percorso fatto dalla giovane in seguito al suo allontanamento da casa intorno alle 20 di martedì 6 gennaio. Annabella Martinelli, inforcata la sua bicicletta, si sarebbe diretta verso Salvezzano Dentro, in un tragitto di circa mezz'ora attraverso la via Euganea. Lì avrebbe ordinato telefonicamente delle pizze alla pizzeria Dove Come Quando, che avrebbe poi ritirato intorno alle 22 “infreddolita e ben coperta”. Con le pizze nel portapacchi sarebbe poi tornata indietro, come testimoniano le riprese delle telecamere di sorveglianza che la immortalano pedalare verso Teolo. Proprio nella strada verso Villa di Teolo tra le 23.15 e le 23.30 una ragazza l'avrebbe vista pedalare e le avrebbe offerto il suo aiuto. Nel racconto della ragazza, che per quanto ne sappiamo è l'ultima ad aver visto Annabella Martinelli viva, “è sembrata tranquilla”. Poi l'abbandono della bici con i cartoni delle pizze vuoti, il breve tragitto a piedi fino a quello che sembrerebbe un estremo gesto.

Parrebbe quindi per ora esclusa dagli inquirenti l'ipotesi del concorso di una seconda persona, mentre rimangono da chiarire le motivazioni del gesto. L’ultimo post della giovane risale al 10 ottobre e recita: “Questa non è la pace che conoscevo”. Inoltre avrebbe più volte confidato ad un'amica il desiderio di “andare via qualche giorno”. Da una relazione finita male a problemi con gli esami universitari, la lotta di Annabella Martinelli è finita quella fredda notte del 6 gennaio.