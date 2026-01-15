Se nel caso di Ventimiglia non è femminicidio perché la moglie si prostituiva, l'unica speranza rimangono i Cuckold?

Se scopri che tua moglie è una prostituta sei cornuto? E se sei cornuto e ti arrabbi e la rincorri con delle forbici per ammazzarla e lei si getta dalla finestra per scampare alla tua furia di cornuto e rischia di morire tu sei responsabile di tentato femminicidio? Secondo il Gip di Ventimiglia Massimiliano Botti - a proposito di un recente caso di cronaca - no, è solo tentato omicidio perché se lei si prostituisce la rabbia del cornuto 65 è dovuta non a una questione di possessività, di odio di genere. E’ dovuta al fatto che la moglie quarantenne non solo fa la puttana, ma addirittura lo è. “BOTTANA!”, ricordate “Divorzio all’italiana” no? Ora qui è difficile tracciare limiti certi nella giurisprudenza senza esser uomo di legge a proposito di femminicidio, ma il punto è un altro. Ne “Il mantenuto” di Ugo Tognazzi, quando il protagonista scopre che la sua amante è una prostituta fa tutto il risentito, soffre. Quando in “Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata” di Zampa con Sordi e Cardinale, quando lui scopre che la sua futura moglie in passato era una prostituta, tutto il potere che lei aveva su di lui s’inverte e cosicché lui alla fine lui riesce a sposarla. Ma pure lui aveva mentito sulla sua vera identità. Una questione antropologica. Per l’italiano medio prostituzione e tradimento sono due ossessioni che hanno radici profonde. Una nevrosi che in tutti i modi l’Italia, attraverso la poesia, la letteratura, la musica ha provato ad affrontare e superare, ma non ci è riuscita. “Cornutone che pe sta via mo te ne vai”, cantava Totò Savio degli Squallor ed è quanto di più nella nostra arte si è avvicinato a superare il tradimento. Nemmeno Andrea Sperelli ne “Il Piacere” di D’Annunzio riesce a superare l’abbandono di Elena Muti, che lo lascia per uno più ricco di lui. Perché in Italia il cornuto è uno sconfitto per l’eternità. Essere cornuti è un marchio indelebile esattamente come quello della prostituzione. E’ una questione d’onore. A cosa è dovuto tutto questo? Al fatto che a Roma c’è il Papa? Che i bordelli sono chiusi? Forse è che qui in Italia qualcosa come la rivoluzione francese non c’è davvero stata.