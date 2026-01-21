Più o meno come fa un vigliacco: Claudio Carlomagno che confessa adesso l'uccisione di Federica Torzullo suona come la ricerca di uno sconto di pena

Ora Claudio Carlomagno ha fornito agli inquirenti l'indicazione del luogo dove si troverebbe l'arma del delitto, un coltello che era in casa. Secondo il racconto dell'uomo, l'omicidio si sarebbe consumato al culmine di una lite nella notte tra l'8 e il 9 gennaio. Carlomagno avrebbe poi scavato la buca e sotterrato la moglie durante la mattina del 9 gennaio.

Una confessione che però ora ha più il sapore di un'ipocrisia. Di una vigliaccata. Un'ammissione di colpa a giochi fatti, quando ormai l'uomo è alle strette. Più un modo per cercare di ottenere uno sconto di pena. L'avvocato Miroli ha anticipato che non chiederà la perizia psichiatrica per il suo assistito. Ne avevamo parlato proprio ieri con il criminologo Armando Palmegiani, troppo lucida la condotta di Carlomagno per tentare la via dell'infermità mentale. La confessione però può determinare da parte del giudice la concessione delle attenuanti generiche, con conseguente sconto di 1/3 della pena. Peccato che la confessione dovrebbe essere resa tempestivamente e soprattutto dovrebbe essere sincera e spontanea. È questo il caso? L'impressione, a questo punto delle indagini, è che quella di Carlomagno sia una condotta strumentale. Un tentativo per buttare la palla in calcio d'angolo e salvare il poco salvabile.