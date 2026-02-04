Baffetti sottili e cravatte multicolore: così Marty Supreme e Timothée Chalamet si stanno prendendo le sale dei cinema di tutto il mondo

Il tennis è lo sport dello stile, da Stan Smith al bianco di Wimbledon. Serena Williams, per dire la più celebre, è diventata un’icona. Ci sono outfit rivedibili (anche del nostro Jannik Sinner) e dettagli che fanno la differenza. Roger Federer e la fascia per capelli ha fatto scuola. Anche Rafa Nadal l’ha indossata fin dai primi match, pure nella versione più sottile. Anche il ping pong, un tennis in miniatura, con Marty Supreme è diventato campo di prova per la moda. La complicità è di Timothée Chalamet, una stella che si presta benissimo (come nessuno probabilmente) alla coincidenza di fashion e cinema. Il film di Josh Safdie ha orchestrato una campagna promozionale ambiziosa, incentrata sull’arancione, il colore degli abiti indossati sui red carpet. È il protagonista a proporre delle nuove palline personalizzate e colorate per maggiore visibilità. Un esempio ante litteram di atleta brandizzato. Prima di Michael Jordan. Ma in Marty Supreme c’è un altro accessorio di grande importanza nel look del campione e studiato dalla costumista Miyako Bellizzi: la cravatta. Marty Reisman comincia da impiegato in un negozio di scarpe. La cravatta, dunque, è quasi un obbligo. Ma anche nei momenti decisivi sceglie di indossarla. Il match conclusivo lo gioca con un outfit simile a quello da cui era partito, quasi come se Safdie anche stilisticamente abbia scelto di chiudere il cerchio della mini-epopea del Nostro.