Il nuovo motore Ferrari è l’unico a non aver ancora avuto problemi in pista? Sì, ma è troppo presto per fare pronostici

È vero, in Spagna Mercedes, Red Bull-Ford e Audi qualche stop lo hanno pagato, ma nulla di troppo preoccupante: ce lo si aspettava, soprattutto davanti a una rivoluzione senza eguali. E poi, i test servono proprio a girare, provare e comprendere punti di forza e di debolezza, come confermato dalle parole di Gabriel Bortoleto dopo essere stato costretto a interrompere il proprio lavoro al volante dell’Audi R26: “Come previsto per uno shakedown, abbiamo riscontrato un paio di problemi che hanno limitato la nostra esperienza, ma questo fa parte del processo ed è esattamente il motivo per cui siamo qui”.

Al contrario, c’è da rimanere meravigliati davanti ai risultati ottenuti da ciascun motorista, visto soprattutto quanto successo in passato: il “Non è il 2014!” di George Russell pronunciato ai canali ufficiali di Formula 1 a fine giornata, infatti, allontana la paura più grande per tutti, quella di rimanere per davvero più tempo fermi ai box che in pista. E in tal senso, la sorpresa è sicuramente l’inizio dei motori Red Bull-Ford, tanto da stupire persino chi il progetto l’ha seguito e lo segue tutt’ora da vicino: “La power unit lavora bene. Non è perfetta, ma non ci aspettavamo lo fosse”, ha spiegato Mattia Spini, chief race engineer di Racing Bulls come riportato da Motorsport.com. “Abbiamo certamente bisogno di lavorare su diversi aspetti, ma stiamo facendo molto bene insieme”.