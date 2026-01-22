Che succede in Bahrain per i test della F1, flop annunciato? Cambia la copertura e il grande timore è solo uno

Forse, nemmeno lo shakedown al Montmelò potrebbe bastare per comprendere appieno le nuove monoposto. Servirà tempo, parecchio, perché va ricordato, mai nella storia della Formula 1 una vettura era stata spinta da un motore per metà termico e per metà elettrico. Vederle ferme ai box, quindi, non stupirebbe nessuno: sarebbe però l’ennesima conferma di un regolamento tecnico partito col piede sbagliato, tra richieste di marcia indietro e un caos generale (forse) senza eguali.

Almeno per adesso, invece, non cambia la copertura prevista per la seconda settimana di test ufficiali, sempre in Bahrain: le trasmissioni inizieranno alle 8 italiane e termineranno con la bandiera a scacchi di ogni sessione, quel che era diventata ormai la norma. Con ogni probabilità sarà quella la prima vera occasione per vedere in azione - e da vicino - le nuove vetture, mentre per farsi un’idea dei valori in campo bisognerà aspettare l’Australia, primo appuntamento stagionale. Anche perché fare previsioni al buio è impossibile.