Alex Marquez, la Gresini e il sogno: “Tutti ti diranno di avere la moto migliore, la verità è un’altra”

Quando chiudi un campionato al secondo posto, l’obiettivo per l’anno successivo non può che essere uno: cercare di migliorare, magari guardando a chi quel titolo l’ha vinto. Soprattutto se è tuo fratello. È questo ciò che traspare ascoltando Alex Marquez, secondo alle spalle di Marc al termine della scorsa stagione: in pochi se lo sarebbero aspettato lì davanti, ma alla vigilia del 2026 è tutto diverso. E dopo la magia costruita con il team Gresini, che gli è valsa una moto factory per il nuovo anno, Alex è pronto - quantomeno - a confermarsi: “L'ho detto molte volte: sono il primo dei perdenti”, ci spiega in occasione della presentazione della squadra a Kuala Lumpur, in Malesia.

“I perdenti devono migliorare per vincere il titolo o per avere più opzioni quest'anno, specialmente con un avversario come Marc. È stato davvero sul pezzo a metà stagione, dove abbiamo perso molti punti anche per il mio infortunio e tutto il resto. Quindi cerco solo di concentrarmi non solo sulle cose buone, ma su quelle che dobbiamo migliorare per essere più preparato e più completo come pilota e anche come team”.