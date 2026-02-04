La Yamaha ferma i test, Max Bartolini: “La moto possiamo aggiustarla, i piloti no. Il problema? Dovrebbe essere facile risolverlo per la Thailandia”

Il piano B potrebbe essere quello di portare in pista direttamente un nuovo motore. Alex Rins infatti ci aveva confessato, nella giornata di ieri, che a questo V4 manca potenza, problema però che avrebbero provato a risolvere con una nuova specifica del propulsore in arrivo tra circa un mese. Accelerare i tempi per l’inizio del campionato potrebbe essere un’idea. Se da un lato la situazione è tutt’altro che incoraggiante, dall’altro la verità è che questa è la norma quando lanci un progetto completamente nuovo, cosa che Bartolini ha in qualche modo rimarcato: “I piloti, a parte Toprak, sono abituati a una moto diversa e lo siamo anche noi, non abbiamo riferimenti tecnici. Ma credo che faccia parte del gioco. Chiaramente rispetto agli altri siamo lontani, deboli. Ma fa parte del piano, sarei stato sorpreso del contrario. I piloti hanno accettato la cosa perché lo abbiamo fatto nel loro interesse: la moto possiamo aggiustarla, i piloti no”.



Come magra consolazione per i giapponesi, nel pomeriggio sul circuito di Sepang ha cominciato a cadere un bel po’ di pioggia e le cler dei box sono scese un po’ dappertutto.