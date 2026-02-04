Marc Marquez è tornato, ma come sta davvero? I test di Sepang, il rinnovo con Ducati e i problemi al braccio destro

A Sepang infatti, Marc ha parlato di una prima giornata più complicata del previsto: “Devo dire che questa mattina sentivo di avere dei limiti, guidavo molto rigido. La verità che oggi ho fatto run di due o tre giri, non volevo fare di più o massacrarmi il primo giorno, capirò meglio a che punto siamo il terzo giorno, quando avremo fatto run un po’ più lunghi”.



Il che fa ancora più impressione se pensiamo che in realtà si aspettava addirittura di stare peggio: “Se due mesi fa mi avessero detto che sarei arrivato così a Sepang avrei firmato due volte, perché sto molto meglio di quanto mi aspettassi fisicamente”. Meglio ma non abbastanza, quindi. Il talento per mettersi davanti a tutti nel giro di due passaggi - un po’ alla Stoner maniera - c’è ancora, questo dicono i tempi. E lui è bravissimo a nascondere i problemi, se non addirittura a trasformarli in opportunità. Eppure se la gara si corresse oggi sarebbe difficile pensarlo abbastanza competitivo da giocarsi la vittoria.



Quindi come sta Marc Marquez? Relativamente bene, perché i tempi vengono (anche se con gomma morbida, sfruttata da pochi) sta recuperando un po’ alla volta senza forzare e la moto gli obbedisce ancora. Se l’anno scorso è riuscito a vincere il titolo mondiale senza grossa fatica, è facile immaginare che in questa stagione dovrà fare i conti con sé stesso e col suo corpo, senza forzare o prendere rischi.



E il rinnovo con Ducati? Marc ha ripetuto in più occasioni di essere “sempre più vicino a chiudere”, anche a proposito dei dettagli che restano da sistemare di cui ci aveva parlato Gigi Dall’Igna a Madonna di Campiglio. La sensazione è che Marc Marquez e Ducati abbiano già trovato il loro accordo per 2027 e 2028 e che stiano solo aspettando il momento giusto per rendere nota la notizia, che potrebbe arrivare alla fine dei test di Sepang o, più verosimilmente, nella prima settimana di gara della stagione, prevista per l’ultima settimana di febbraio. Una volta ufficializzati i rinnovi, iniziati con Marco Bezzecchi e l’Aprilia, cominceremo a vedere i cambi di casacca di cui si è parlato moltissimo questa settimana.