Guess who’s back? Marc Marquez primo e sofferente a Sepang, Bagnaia in forma, Bezzecchi a fuoco. E poi Vinales, la Honda e la rabbia di Quartararo

Giornata tremenda per Fabio Quartararo, che rimedia una frattura al dito medio della mano destra riuscendo comunque a risultare primo delle Yamaha in nona posizione. Il francese, che rientrerà in Europa, ha picchiato duro sul progetto M1: “Sappiamo ce siamo molto lontani, dobbiamo accettarlo e lavorare duro”.



Decima piazza per Franco Morbidelli, che non ha trovato le giuste sensazioni con la gomma del pomeriggio. Johann Zarco (11°) non è stato felice, lo stesso si può dire di Enea Bastianini, dodicesimo, che lamentava la mancanza di pezzi da parte di KTM. Dietro di lui Brad Binder, Jack Miller e Pedro Acosta, con quest’ultimo più contento di quanto possa far intendere la sua 15° posizione a fine giornata. 16° c’è poi Alex Rins, che ha parlato più nel dettaglio dei problemi Yamaha, uno su tutto il motore: “Adesso è a piena potenza e non basta, tra un mese dovremmo averne uno nuovo”.



Ci sono poi i due piloti del Team Trackhouse, i rookie e i collaudatori. Diogo Moreira si è prodotto nella caduta “più veloce della mia vita”, una chiusura d’anteriore alla curva 5. Una cosa simile è successa sia a Jack Miller che al già citato Fabio Quartararo. Di prime volte, infine, c'è anche stata quella di Jorge Martín davanti ai giornalisti, un Martín come sempre bravissimo a raccontare sé stesso, le sue debolezze e la grande motivazione chge lo accompagna: "Sono nato per questo", dice. Vale la pena credergli.