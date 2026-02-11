Le iniezioni di acido sul pene non sono doping. La Wada ha escluso che questa discutibile pratica abbia dei rilevanti vantaggi pratici. All’inizio di questa Olimpiade Rebecca Passler, fondista italiana, è stata sospesa temporaneamente in quanto positiva al letrozolo. Ma anche gli sci possono essere “dopati”: Han Dasom e Lee Eui-jin, sciatrici di fondo della Corea del Sud, sono state squalificate dopo che delle sostanze non ammesse sono state ritrovate sulle scioline, ovvero il gel applicato nella parte dello sci a contatto con la neve, durante le qualificazioni allo sprint. Si tratta di cera fluorata, che è considerata non lecita dalla Fis dal 2019 e resa ufficialmente proibita a partire stagione 2023/24. Non sono le atlete, quindi, ad aver assunto prodotti dopanti: è un caso di “doping del materiale”. Oltre al miglioramento illecito della velocità, il “fluor” (così viene chiamata la cera) è vietata anche in quanto dannosa per l’ambiente, un inquinante cosiddetto “eterno”, che viene assorbito dal terreno e penetra nelle falde acquifere, sono resistenti sia ai grassi che all’acqua.