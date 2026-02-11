Non solo gli atleti, anche i materiali possono essere dopati? A Milano Cortina il caso delle sciat

11 febbraio 2026

Non solo gli atleti, anche i materiali possono essere dopati? A Milano Cortina il caso delle sciatrici di fondo sudcoreane squalificate: ecco cos&rsquo;&egrave; il &ldquo;fluor&rdquo; e perch&eacute; vietato
Han Dasom e Lee Eui-jin, sciatrici di fondo della Corea del Sud, sono risultate positive all’antidoping. Non per un esame su loro stesse: sono gli sci ad essere “dopati”. Sarebbe stata rilevata sulla superficie a contatto con la neve la cera di fluoro, sostanza vietata perché aumenta la velocità ed è molto dannosa per l’ambiente. Ecco cos’è il “fluor”

Le iniezioni di acido sul pene non sono doping. La Wada ha escluso che questa discutibile pratica abbia dei rilevanti vantaggi pratici. All’inizio di questa Olimpiade Rebecca Passler, fondista italiana, è stata sospesa temporaneamente in quanto positiva al letrozolo. Ma anche gli sci possono essere “dopati”: Han Dasom e Lee Eui-jin, sciatrici di fondo della Corea del Sud, sono state squalificate dopo che delle sostanze non ammesse sono state ritrovate sulle scioline, ovvero il gel applicato nella parte dello sci a contatto con la neve, durante le qualificazioni allo sprint. Si tratta di cera fluorata, che è considerata non lecita dalla Fis dal 2019 e resa ufficialmente proibita a partire stagione 2023/24. Non sono le atlete, quindi, ad aver assunto prodotti dopanti: è un caso di “doping del materiale”. Oltre al miglioramento illecito della velocità, il “fluor” (così viene chiamata la cera) è vietata anche in quanto dannosa per l’ambiente, un inquinante cosiddetto “eterno”, che viene assorbito dal terreno e penetra nelle falde acquifere, sono resistenti sia ai grassi che all’acqua.

Insomma, un danno all’ambiente e alla carriera di due atlete. Dasom ed Eui-jin sono state scoperte dagli ufficiali di gara grazie all’utilizzo della tecnologia Fluor Tracker, che individua la presenza della cera sulla parte interessata degli sci grazie a sensori ottici avanzati. La nazionale coreana si è giustificata parlando di “contaminazione accidentale”. Verranno accertate le circostanze, ma per il momento resta la squalifica. Per il momento l’unico caso di doping è italiano: Rebecca Passler, positiva all’antidoping, ha comunque annunciato ricorso. Anche per lei la ragione della positività sarebbe accidentale, senza dolo. Il Tribunale amministrativo sportivo ha cominciato a vagliare la pratica nell’udienza del 10 febbraio. L’obiettivo di Passler è partecipare già a questa edizione dei Giochi.

