Il video l’avete visto tutti, ecco come è andata: David Alonso ha rischiato la vita sfidando un aereo colombiano in moto

Il colombiano, che per l’occasione era salito su una CFMOTO 675SR-R, al traguardo ci è arrivato per primo per pochissimi centesimi, dopo aver rimontato una manciata di metri al suo avversario, ma il problema grosso è arrivato pochi secondi dopo: velocità sostenutissima, spazio di frenata inesistente e fuoripista in stile Dakar. La moto è finita dritta verso l’esterno della pista d’atterraggio, senza possibilità di correggere la traiettoria, finendo per impattare un cumulo d’erba e lanciando in aria (neanche fosse un highside) il povero David.

Il risultato? Per fortuna soltanto qualche capriola e qualche uhh di sottofondo. Dal video, infatti, si vede Alonso rialzarsi in un attimo, scongiurando qualsiasi infortunio alla vigilia di una stagione a cui ci arriva come uno dei favoriti per la conquista del titolo Moto2, dopo un anno di lezioni imparate a suon di scivolate, podi e pure una vittoria, in Ungheria. Meno bene è andata alla 675SR-R, con i pezzi che volano in più direzioni subito dopo l’impatto.