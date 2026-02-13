Il video l’avete visto tutti, ecco come è andata: David Alonso ha rischiato la vita sfidando un aereo colombiano in moto

Quando sfidi un aereo con una moto tutto può succedere, persino volare e rischiare grosso. Tornato in Colombia prima dell’inizio della stagione, per David Alonso non è mancato un bello spavento: tutto è successo ad un evento organizzato da Red Bull in collaborazione con CFMOTO, sponsor del team Aspar in Moto2, con il colombiano finito in aria dopo un’uscita di pista ad altissima velocità. E in un attimo, il video ha fatto il giro del mondo.
La sfida era di quelle che piacciono ai tifosi, in perfetto stile Red Bull: una gara di accelerazione pura contro un aereo leggero sulla pista di un aeroporto, con un duello tiratissimo dalla partenza alla bandiera a scacchi.
Il colombiano, che per l’occasione era salito su una CFMOTO 675SR-R, al traguardo ci è arrivato per primo per pochissimi centesimi, dopo aver rimontato una manciata di metri al suo avversario, ma il problema grosso è arrivato pochi secondi dopo: velocità sostenutissima, spazio di frenata inesistente e fuoripista in stile Dakar. La moto è finita dritta verso l’esterno della pista d’atterraggio, senza possibilità di correggere la traiettoria, finendo per impattare un cumulo d’erba e lanciando in aria (neanche fosse un highside) il povero David.
Il risultato? Per fortuna soltanto qualche capriola e qualche uhh di sottofondo. Dal video, infatti, si vede Alonso rialzarsi in un attimo, scongiurando qualsiasi infortunio alla vigilia di una stagione a cui ci arriva come uno dei favoriti per la conquista del titolo Moto2, dopo un anno di lezioni imparate a suon di scivolate, podi e pure una vittoria, in Ungheria. Meno bene è andata alla 675SR-R, con i pezzi che volano in più direzioni subito dopo l’impatto.
Tutto è bene quel che finisce bene, soprattutto considerata la dinamica dell’impatto. Subito dopo l’incidente, poi, il colombiano è volato in Spagna per concentrarsi sull’inizio di stagione 2026, sempre più vicino. Il messaggio, però, è chiarissimo: quando sei un pilota la voglia di vincere non manca mai, nemmeno nella più “banale” delle sfide. E adesso, dopo il video andato virale, aspettiamo soltanto il racconto del protagonista, magari con qualche scenetta delle sue post vittoria. Per fortuna che è andata così!