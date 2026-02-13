Jorge Lorenzo a MOW: “Bagnaia campione nel 2026? Può essere. Marquez? Non è più il matto che sembrava si ammazzasse in curva. Vinales? Un orgoglio”

Tu hai lavorato molto più degli altri in questi aspetti. Penso anche a quando hai raccontato a René di moto.it di quando hai installato una vasca per la crioterapia nel tuo motorhome.



“Io ho avuto una scuola che mi ha insegnato molto il potere della disciplina, del metodo, della costanza. È stato mio padre a insegnarmelo. Poi quando a 17 anni ho cominciato ad andare da solo, ho saputo - o sono stato sufficientemente intelligente da capirlo - che migliorare un po’ dappertutto, l’uno percento in ogni cosa, mi avrebbe reso un pilota migliore. Ho letto molti libri, autobiografie, libri di auto aiuto per capire certi processi mentali… la biografia di Muhammad Ali, la biografia di Michael Schumacher, tanti piloti. E poi Max Biaggi, che era molto perfezionista. E Ayrton Senna, Michael Jordan. Sono migliorato molto durante tutta la mia carriera, credo di essere stato il pilota che è migliorato di più da quando ha iniziato, dai miei 15 anni nel 2002 a quando smesso di correre nel 2019”.



Dopo ‘Quello che ho imparato fino ai 30” potresti scrivere un altro libro, 'Come diventare campione'.



“Potrebbe essere un bel titolo, sì”.



C’è qualcuno in questo paddock che trovi simile a te nell’approccio, escludendo Maverick? Magari un Pedro Acosta.



“Sì, Acosta è simile. Anche se non so se lui arrivi al livello di perfezionismo maniacale che ho io. Penso che i più forti in quell’aspetto siano stati Schumacher e Senna. Questi nel Motorsport per me sono i top”.





Parliamo delle moto in pista: Ducati sembra ancora davanti, Aprilia è cresciuta, Yamaha ha avuto grossi problemi, KTM pare aver fatto un gran lavoro quest’inverno… E pure la Honda.



“Sì, la Ducati per me continua a essere la moto più completa. E diversamente rispetto al passato, in cui aveva quattro, cinque punti moto forti e altri in cui soffriva molto, sono riusciti ad avere una moto senza punti deboli. Certo, non va più 10 Km/h più forte di tutte le altre moto. Però fa un pochino meglio delle altre moto ed è completa per tutti i piloti. Invece l’Aprilia ha un livello molto simile, anche se la moto è diversa. La vedo molto forte con Bezzecchi. È quella che si inclina di più, scende in piega super veloce, fa molta percorrenza. Poi la Honda ha fatto un bello step, quest’anno fa paura. E noi, anzi diciamo KTM, siamo vicini”.