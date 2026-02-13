Kristian Ghedina a MOW su sci e Olimpiadi Milano Cortina: “Potevamo avere almeno due medaglie in più. Brignone può vincerne un'altra. L'infortunio di Vonn? La competizione è una droga”

Ieri si sono concluse le discipline di velocità, tiriamo un po' le somme e proviamo a fare un bilancio dello sci alpino italiano in queste Olimpiadi per ora?

Il bilancio penso che sia più che positivo. Con un pizzico di fortuna si poteva raccogliere ancora qualcosa: nella combinata maschile, anche nel Super G tra Franzoni che ha sciato un po' male e Paris che ha perso lo sci, sicuramente si poteva fare meglio.

Nel femminile siamo andati relativamente bene, però avevamo la possibilità di fare medaglia anche con Sofia Goggia, che nel Super G ha sbagliato ed è uscita. Con tranquillità potevamo uscire da queste discipline veloci con due medaglie in più.

Però tutto sommato il bilancio è più che positivo. Siamo a metà Olimpiade e il risultato sul medagliere promettere per andare a superare il record di Lillehammer 1994, quando abbiamo fatto venti medaglie.

È lecito aspettarsi altro nei prossimi giorni da Federica Brignone?

Sicuramente il Super G non era la specialità a cui puntava. Io penso che nella sua testa la specialità primaria dove era quasi certa di poter fare una medaglia, o comunque di ambirla, era il Gigante. Dove lei ha più risultati in Coppa del Mondo.

Il Super G è già andato bene, sembrava già un successo che lei fosse rientrata per poter partecipare alle Olimpiadi. Ha dimostrato che può vincere, ha fatto qualcosa di fenomenale, e adesso manca il gigante Lei è motivatissima e può strappare il biglietto per un'altra medaglia. Poi che sia d’oro o altro... Sono sempre gare singole e bisogna avere anche un po' di fortuna. Però ha le carte in regola per poter vincere una medaglia. Magari appena rientrata forse nessuno l’avrebbe sperato, invece adesso, con i risultati che ha avuto nelle poche gare che ha fatto, con pochissimo allenamento, ha dimostrato che è lì con i più forti.

Sofia Goggia invece ha un po' deluso, nel Super G è caduta lo abbiamo detto, in discesa probabilmente è stata un po' condizionata da quanto accaduto Lindsey Vonn poco prima. Cosa si innesca in quei momenti nella testa di un discesista?

Io penso che sia molto soggettivo. A me per esempio non era tanto la caduta a darmi fastidio, ma il fatto di spezzare la mia routine di avvicinamento al momento della partenza. Questo mi faceva impazzire, mi faceva andare fuori. Non riuscire a rispettare i programmi di preparazione. Poi non so come reagisce la Goggia nella sua testa. Lei ha detto nelle interviste di isolarsi, non guarda, non sente. C’è stata un’interruzione, avrà immaginato che fosse caduta la Vonn, ma si concentra su quello che deve fare lei. Ognuno ha il suo metodo.

Però il ritardo della partenza mentre ti stai preparando, stai preparando gli sci, stai togliendo la giacca, stai facendo il riscaldamento… dà fastidio. Sicuramente influisce sulla tua performance. Poi c'è chi è più bravo a farla passare liscia e qualcun altro invece la patisce di più.