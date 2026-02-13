“Se vuole, Max può ritirarsi”: Lando Norris spara a zero sulle parole di Verstappen, infiammando già il 2026. Ma è davvero così o solo pre-tattica?

Finito? Assolutamente no: “Non è obbligato a stare qui. Io continuo a guidare auto, viaggiare e divertirmi, quindi non ho nulla di cui lamentarmi. Ci sono pro e contro, ma il divertimento rimane. Altri piloti possono avere opinioni diverse: Max non sorride quanto me, ma sicuramente darà il massimo in pista”. Sull’ultima affermazione, poi, aggiunge: “Cercherà di vincere, Max non smetterà di provarci. Magari sorriderà un po’ di meno, questo sì. Ognuno può farsi la sua opinione su questi regolamenti e decidere cosa pensare o cosa fare. Nessuno dovrebbe lamentarsi o arrabbiarsi. A lui queste macchine potrebbero non piacere? A me sì”.

Difende le vetture, parla di sorrisi e di divertimento, ma alcuni passaggi sembrano difficili da comprendere. Le parole di Verstappen sono state durissime, ma miravano a un aspetto ben preciso: la gestione dell’energia, cruciale viste le nuove power unit formate per metà da un motore termico e per metà da uno elettrico. Una configurazione che, almeno finora, ha costretto i piloti a fare tantissimo lift and coast, vale a dire alzare il piede dall’acceleratore prima di iniziare la frenata per recuperare energia, soprattutto nei giri più tirati. In tal senso, però, le parole di Norris delineano una situazione ben diversa: “Non facciamo nessun lift and coast, neanche in modalità gara”.