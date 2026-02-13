Davvero Marc Marquez smette nel 2027? Non serviva un video per spiegarci che se in moto è ingiocabile, a parac*laggine è proprio invincibile

La visione di Marc si fa poi spietata quando decide di spedire i due talenti più cristallini del vivaio spagnolo nel deserto tecnico della Honda, sentenziando che "saranno Jorge Martín e Pedro Acosta a formare il Dream Team della HRC", con LCR che nel 2027 conterà ancora su Johann Zarco e Diogo Moreira. E l’altra giapponese? Per Yamaha, Marquez non ci pensa neanche troppo: Joan Mir, che cambierà aria, e Toprak Razgatlioglu “promosso ufficiale”, mentre i nomi di Pramac sono quelli di Jack Miller e Alex Rins. Su Aprilia, invece, Marquez gioca la mossa a sorpresa, piazzando Fabio Quartararo sulla RS-GP, “lui vorrà un telaio molto forte”, insieme, ovviamente, a un confermatissimo Marco Bezzecchi (che ha anche già firmato per il rinnovo), mentre per il team Trackhouse tutto invariato con Ai Ogura e Raul Fernandez. Maverick Vinales e “mister KTM, Brad Binder”, sono gli uomini del 93 per KTM, con Enea Bastianini confermato in Tech3 e affiancato dal rookie Daniel Holgado: “Quiles ancora no per la MotoGP”.

Chi resta? I due team satellite di Ducati, con Marc Marquez che non ha dubbi per quanto riguarda Gresini, “lo spirito di Nadia Padovani è sui giovani”, piazzando quindi David Alonso insieme a un confermatissimo Fermin Aldeguer. Rivoluzione – sempre secondo le Marquez previsioni –per il Team VR46: “Per Luca Marini è casa sua – dice – e poi Celestino Vietti”. Qualcuno è rimasto fuori? Sì e anche qualcuno di illustre (Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio Nicolò Bulega), ma con Marc Marquez che prima di tutti ha fatto fuori se stesso nessuno si offenderà per un gioco social che forse non è affatto stato un gioco.