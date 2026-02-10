Jorge Martìn fit per i test in Thailandia: ora il verbo “guarire” diventa “dimostrare” (a Aprilia, a Yamaha, a se stesso e a tutti noi)

Non si tratta, sia inteso, di “dimostrare” solo all’Aprilia, che lo ha aspettato e coccolato anche quando le reazioni potevano essere differenti, ma prima di tutti a se stesso. E un po’ anche a tutti quegli appassionati che l’anno scorso si sono trovati davanti a una pagina di mercato che ha indignato più che appassionare. Per come era nata, per come era stata costruita e pure per come era stata scritta dallo stesso Martìn e dal suo manager, Albert Valera, fino all’intervento di Carmelo Ezpeleta che mise fine a tutto, narrazioni funzionali comprese.

E poi, inutile negarlo, ci sarà da “dimostrare” anche a Yamaha. Sembra, infatti, che l’ex campione del mondo, proprio attraverso il suo manager, possa aver già trovato un accordo con la casa di Iwata, anche se non è chiaro se per sostituire Fabio Quartararo nel team ufficiale o per ritrovare Paolo Campinoti e gli uomini di Pramac nella squadra satellite con cui è diventato campione del mondo ai tempi di Ducati. Si parla di un ingaggio faraonico (circa sei milioni di Euro) per un pilota che è stato praticamente fermo un anno intero, ma è chiaro che firme definitive non ci sono. E che, semmai, c’è un preaccordo il cui futuro dipenderà dai risultati.