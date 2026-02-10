“Differenze col tennis? Ecco perché nello sci c'è più pressione”. Jannik Sinner sulle Olimpiadi e il messaggio a Lindsey Vonn: “Ti penso”. E sulle performance di Franzoni a Milano Cortina?

“Ultimamente ho parlato con Giovanni Franzoni. Ha la mia stessa età e un tempo correvamo insieme. È bello tenersi in contatto”, ha detto ancora Sinner. Franzoni ha vinto la medaglia d’argento nella discesa prima, l’attitudine è già da leader, pur con soli 24 anni e altri atleti più esperti accanto a lui. Il riconoscimento è arrivato anche dal numero due del mondo nel tennis. Una parentesi, infine, su Lindsey Vonn e la frattura di tibia e femore riportata nella prima discesa a Milano Cortina. Sinner ha pubblicato una foto con scritto: “Ti penso”, segno della vicinanza alla fuoriclasse statunitense, che con ogni probabilità chiude così una carriera leggendaria. Proprio Vonn ha pubblicato un messaggio sui social dopo l’operazione: “Non era il finale di un libro di fiabe o la coda di una favola, era semplicemente la vita. Ho osato sognare e ho lavorato così duramente per realizzarlo. Nelle gare di sci alpino la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere anche di soli cinque pollici”. Ha poi chiarito che il “crociato rotto e gli infortuni passati non hanno nulla a che fare con il mio incidente”.