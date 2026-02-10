“Differenze col tennis? Ecco perché nello sci c'è più pressione”. Jannik Sinner sulle Olimpiadi e il messaggio a Lindsey Vonn: “Ti penso”. E sulle performance di Franzoni a Milano Cortina?

10 febbraio 2026

&ldquo;Differenze col tennis? Ecco perch&eacute; nello sci c&#039;&egrave; pi&ugrave; pressione&rdquo;. Jannik Sinner sulle Olimpiadi e il messaggio a Lindsey Vonn: &ldquo;Ti penso&rdquo;. E sulle performance di Franzoni a Milano Cortina?
Che differenza c’è tra tennis e sci? Risponde Jannik Sinner: “Lo sci ha un tipo di pressione diverso. Devi dare il massimo anche se non sai bene a che punto sei”. Nel tennis, invece, a volte, potresti giocare all'80% solo per passare il turno”. E il numero due al mondo Atp ha parlato anche di Lindsey Vonn e dell’infortunio

Foto: Ansa

di Domenico Agrizzi Domenico Agrizzi

La caratteristica che viene principalmente attribuita a Jannik Sinner è la tenuta mentale. La sua capacità di giocare sottopressione è persino superiore alle abilità tecniche e fisiche. Ogni punto è storia a sé. Anche dopo un errore Jannik gioca nello stesso modo. Esibirsi sui campi più prestigiosi del mondo è qualcosa che dà la carica. Della sua prima passione, lo sci, però rimpiange un’altra cosa: l’adrenalina. Lo ha detto Sinner, intervistato da Vogue, anche aggiungendo un dettaglio su un possibile confronto con il tennis: “Lo sci ha un tipo di pressione diverso. Devi dare il massimo anche se non sai bene a che punto sei. Nel tennis, hai una mano enorme, perché sai sempre il punteggio”. Ciò significa “che, a volte, potresti giocare all'80% solo per passare il turno. Per quel giorno è sufficiente. Ma lo sci non è affatto così. Vai e basta, e non hai idea di come andrà”. La sensazione di aver sbagliato non può fermarti in discesa: la lotta con il cronometro dura fino al traguardo. Serve rimanere concentrati, sempre. Nel tennis, invece, c’è anche la gestione del momento.

Giovanni Franzoni
Giovanni Franzoni, medaglia d'argento nella discesa libera a Milano Cortina Ansa

“Ultimamente ho parlato con Giovanni Franzoni. Ha la mia stessa età e un tempo correvamo insieme. È bello tenersi in contatto”, ha detto ancora Sinner. Franzoni ha vinto la medaglia d’argento nella discesa prima, l’attitudine è già da leader, pur con soli 24 anni e altri atleti più esperti accanto a lui. Il riconoscimento è arrivato anche dal numero due del mondo nel tennis. Una parentesi, infine, su Lindsey Vonn e la frattura di tibia e femore riportata nella prima discesa a Milano Cortina. Sinner ha pubblicato una foto con scritto: “Ti penso”, segno della vicinanza alla fuoriclasse statunitense, che con ogni probabilità chiude così una carriera leggendaria. Proprio Vonn ha pubblicato un messaggio sui social dopo l’operazione: “Non era il finale di un libro di fiabe o la coda di una favola, era semplicemente la vita. Ho osato sognare e ho lavorato così duramente per realizzarlo. Nelle gare di sci alpino la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere anche di soli cinque pollici”. Ha poi chiarito che il “crociato rotto e gli infortuni passati non hanno nulla a che fare con il mio incidente”.

Il messaggio di Jannik Sinner e Lindsey Vonn
Il messaggio di Jannik Sinner e Lindsey Vonn Ansa

