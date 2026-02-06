Tutto dai test di Sepang: Marquez come Luca Carboni, Bagnaia alla Dennis Rodman. E poi Marco Bezzecchi, la verità su Yamaha e una perla di Franco Morbidelli

Ci sono poi tutti gli altri, a partire da un Pedro Acosta più maturo e continuando con un Maverick Vinales estremamente determinato dopo gli allenamenti con Jorge Lorenzo. La KTM è migliorata a detta di entrambi, mentre Enea Bastianini ha spiegato che le novità erano diverse ma non c’erano abbastanza pezzi per tutti, anche se ci ha pure detto di essersi trovato sorprendentemente bene con il nuovo capotecnico. KTM, ma anche Ducati e in generale tutti i costruttori, hanno preso la maggior parte delle decisioni sulla componentistica 2026, fatta eccezione forse per i pacchetti aerodinamici per cui ci si riserva di capire meglio in Thailandia.



Chi ha fatto il passo più grande invece è la Honda, che si è dimostrata piuttosto solida con tutti i suoi piloti. Per Alberto Puig è stato un grande test: “Abbiamo fatto grossi progressi”, ci ha raccontato. Abbiamo lavorato a tanti dettagli per questo risultato finale. Non è stata una rivoluzione della moto, ma tanti piccoli miglioramenti sulla moto in aree che sapevamo di dover migliorare. Il risultato finale è abbastanza grande, la moto sta funzionando bene e siamo molto contenti delle prestazioni del motore. La moto è migliorata, più leggera… e i piloti sono contenti. E lì capisci davvero quanto sia migliorata, perché i dati a volte ti dicono una cosa e poi i piloti storcono il naso”.



Il capitolo Yamaha invece è più complesso di quanto possa sembrare: non è vero, per esempio, che hanno girato soltanto due giorni, perché avendo le concessioni di fascia D i piloti ufficiali hanno potuto sfruttare anche le tre giornate di shakedown, per un totale di cinque giorni in pista. Altra piccola verità è che lo stop del secondo giorno non è così grave come è stato raccontato, anzi: è una cosa assolutamente normale - come ci ha detto Jack Miller - quando competi nel massimo campionato a due ruote dedicato ai prototipi che un nuovo propulsore possa non funzionare. Non di meno, Alex Rins ci ha anticipato che Yamaha porterà un motore aggiornato con più potenza nel giro di un mese o due.